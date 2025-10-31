Internacional
Estados Unidos intercepta un cargamento de armas en frontera con México

La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que detuvieron a dos mexicanos con 500 armas y 31 mil cartuchos
El Gobierno de Estados Unidos interceptó un cargamento de armas en la frontera con México.

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, informó que personal detuvo a dos mexicanos con 500 armas y 31 mil cartuchos.

“El DHS arrestó a dos individuos que intentaban contrabandear más de 500 armas de fuego y 31 mil cartuchos de munición a través del puerto de entrada de Laredo en Texas, suficiente para abastecer a un pequeño ejército”, publicó en redes sociales.

Informó que Emilio Ramírez Cortés, ciudadano mexicano, y su hijo Edgar Ramírez Díaz, ocultaron estas armas tras falsas paredes en dos remolques de vehículos que viajaban a México.

Noem señaló que con el apoyo de la Fiscal General Pamela Bondi, los detenidos serán procesados en Estados Unidos.

Afirmó que esta ha sido la mayor incautación de armas en la frontera terrestre del suroeste.

“Bajo el mandato de Trump @POTUS, las fuerzas del orden estadounidenses están ahora más capacitadas que nunca para mantener nuestras fronteras seguras y nuestra nación protegida”, sentenció.

