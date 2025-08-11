Estados Unidos manda 14 presos mexicanos a México

El Departamento de Justicia de Estados Unidos transfirió a territorio mexicano a 14 ciudadanos mexicanos con condenas por drogas, de conformidad con el Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros entre Estados Unidos y México.

La Oficina de Asuntos Internacionales con la asistencia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), trasladó el 8 de agosto a 14 ciudadanos mexicanos que cumplían condenas por delitos relacionados con la distribución de drogas en Estados Unidos.

“El traslado de 14 reclusos federales a autoridades penitenciarias en México el viernes ha ahorrado a Estados Unidos más de 4 millones de dólares al eliminar la necesidad de pagar los costos de encarcelamiento por los 96 años restantes de sus sentencias combinadas”, declaró Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de la División Penal del Departamento de Justicia.

“El Departamento de Justicia continuará con estas transferencias, de conformidad con nuestro tratado con México, para reducir los costos de encarcelamiento y aliviar la sobrepoblación en nuestras prisiones federales”, enfatizó Galeotti, citado en un comunicado.

Según detalló el Departamento de Justicia, los 14 reclusos transferidos cumplían condenas relacionadas con la distribución de sustancias controladas. El resto de sus condenas se llevarían a cabo en México, de conformidad con el citado Tratado.

“Solicitaron ser trasladados a su país de origen, y los gobiernos de Estados Unidos y México aprobaron estos traslados. El traslado formó parte del Programa Internacional de Transferencia de Prisioneros, promulgado por el Congreso de Estados Unidos. La Unidad de Transferencia Internacional de Prisioneros de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia administra el programa y coordina todos los traslados internacionales de prisioneros basados en tratados”, indicó.

“Bajo este programa, los reclusos extranjeros aprobados en prisiones federales y estatales son transferidos, bajo ciertas circunstancias, para cumplir sus condenas en las cárceles de sus países de origen. Estados Unidos ha firmado diez acuerdos bilaterales adicionales de transferencia y dos convenciones multilaterales de transferencia. Estos acuerdos internacionales le otorgan a Estados Unidos relaciones de tratados de transferencia con más de 85 países”, explicó el Gobierno.