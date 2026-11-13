Estados Unidos ordena suspender todos sus vuelos por problemas de comunicación

El Gobierno de Estados Unidos ordenó suspender este viernes todos los vuelos debido a problemas de comunicación que han afectado a las torres de control de tráfico aéreo.

“Se ha producido una interrupción temporal de las telecomunicaciones; por precaución, se han suspendido todos los vuelos”, anunció la Administración Federal de Aviación.

En una publicación en redes sociales expuso que se ha verificado la la situación de todos los vuelos y los internacionales se gestionarán caso por caso.

“Tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información”, dijo, por su parte, el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy.

El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, descartó que la cancelación de todos los vuelos ordenada este viernes por el regulador aeronáutico se deba a una amenaza contra el país.

“Todo el mundo está a salvo. No hay razón para preocuparse por sus seres queridos si están volando”, afirmó

“No ha habido señales, hasta ahora, de que se trate de un ataque malicioso contra nosotros. Es solamente una falla de telecomunicaciones, por el momento”, declaró Mullin.

En México, la Agencia Federal de Aviación Civil informó que derivado de las fallas en los sistemas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tránsito aéreo en Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación implementó restricciones temporales a las operaciones aéreas, como medida preventiva de seguridad operacional.

Como parte de estas medidas, se solicitó que todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanezcan en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas de ese país autoricen la reanudación de los vuelos.

“Se recomienda a los pasajeros con destino a ese País consultar los canales oficiales de sus respectivas aerolíneas y de los grupos aeroportuarios correspondientes para conocer el estado de sus vuelos”.

La AFAC, dijo, mantiene seguimiento a la situación en coordinación con las autoridades correspondientes y continuará informando oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con la reanudación de los vuelos.