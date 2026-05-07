Estados Unidos revisa la operación de 53 consulados de México en ese país

El Departamento de Estado de Estados Unidos inició este jueves la revisión del funcionamiento de los 53 consulados que México mantiene en territorio estadounidense, en una acción que podría llevar al Secretario de Estado Marco Rubio a ordenar el cierre de algunas de esas representaciones diplomáticas, reveló en exclusiva la cadena CBS News.

Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales del Departamento de Estado, confirmó la revisión a CBS News ,sin precisar las razones específicas que la motivaron.

“El Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén en consonancia con la agenda de política exterior ‘Estados Unidos Primero’ del Presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”, declaró Johnson. Según un alto funcionario del Departamento de Estado citado por CBS News, la revisión buscaría determinar si la autorización del funcionamiento de esas representaciones es compatible con el principio que orienta la política exterior del Gobierno del Presidente Donald Trump.

México mantiene la red consular extranjera más grande en Estados Unidos.

Sus representaciones ofrecen documentación y asistencia legal a millones de ciudadanos mexicanos residentes en ese País, con mayor concentración en estados fronterizos y ciudades con alta población de origen mexicano, como California, Texas y Arizona.