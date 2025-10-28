Estados Unidos revoca 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia ese País

El Gobierno de Estados Unidos anunció que revocó la autorización de 13 rutas operadas por aerolíneas mexicanas hacia ese País.

Además, canceló tentativamente todos los vuelos combinados de pasajeros y carga de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos, desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Según lo citó la agencia británica Reuters, la orden de Duffy canceló los vuelos actuales o previstos de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, además de que congeló el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga -conocidos como “belly cargo”- de las aerolíneas mexicanas, entre Estados Unidos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “Benito Juárez”.

El funcionario dijo que México “canceló y congeló ilegalmente vuelos de transportistas estadounidenses durante tres años sin consecuencias”.

Duffy también propone prohibir a las aerolíneas mexicanas de pasajeros transportar carga aérea entre Ciudad Juárez y Estados Unidos, lo cual entraría en vigor en aproximadamente tres meses si se concreta.

”Hasta que México detenga los juegos y cumpla con sus compromisos, seguiremos exigiéndoles cuentas. Ningún país debería poder aprovecharse de nuestras aerolíneas, nuestro mercado y nuestros pasajeros sin sufrir repercusiones”, declaró Duffy.

Asimismo, advirtió que el incumplimiento continuado de México “puede afectar a los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses. Los pasajeros deben ponerse en contacto con su aerolínea para obtener información específica de reubicación”.

Los vuelos desaprobados son el servicio de Aeroméxico entre la Ciudad de México Juárez y San Juan; el servicio de Volaris entre Juárez y Newark, Nueva Jersey; los servicios propuestos por Viva Aerobus entre Felipe Ángeles y Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami y Orlando; y el servicio actual de Aeroméxico entre Felipe Ángeles y Houston y McAllen, Texas.

El 10 de octubre de 2025, Delta Air Lines y Aeroméxico impugnaron una decisión del Gobierno de Donald Trump, que les ordenaba disolver antes del 1 de enero de 2026, una empresa conjunta, la cual les permitía coordinar decisiones sobre programación, precios y capacidad para los vuelos entre Estados Unidos y México.

Ambas compañías presentaron un recurso legal contra la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, ante el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito.