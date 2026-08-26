Estados Unidos revoca más de 175 mil visas y dispara consultas de mexicanos por EB-5

El Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés) confirmó la revocación de más de 175 mil visas a nivel mundial como parte de sus procesos permanentes de verificación, bajo la premisa oficial de que una visa constituye un privilegio y no un derecho, escenario que colocó a empresarios e inversionistas mexicanos ante la vulnerabilidad de operar con esquemas migratorios temporales.

La firma de inversión y desarrollo inmobiliario BAI Capital identificó, según el marco normativo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) y del DOS, al menos cinco situaciones que pueden provocar la revocación inmediata de una visa estadounidense, todas relacionadas con faltas administrativas, errores involuntarios y temas de seguridad.

La primera causal consiste en exceder el periodo de estancia autorizado. La fecha de vencimiento impresa en el documento no determina cuánto tiempo puede permanecer una persona en territorio estadounidense, ya que el periodo autorizado queda establecido al momento de la admisión y se registra en el Formulario I-94. Permanecer después de esa fecha puede colocar al visitante fuera de estatus y afectar futuras solicitudes migratorias.

La segunda causal corresponde a realizar actividades incompatibles con la categoría de visa. Las visas B1/B2 están destinadas a actividades temporales específicas de negocios o turismo, y el DOS señala expresamente que una persona con visa de visitante no puede, de manera general, aceptar empleo en Estados Unidos.

La tercera situación involucra proporcionar información falsa o cometer fraude. Ocultar información relevante, presentar documentación fraudulenta o realizar una representación falsa de manera deliberada durante una solicitud o un proceso de admisión puede derivar en una negativa y generar causales de inadmisibilidad bajo la legislación migratoria estadounidense.

La cuarta causal se refiere a utilizar la visa para un propósito distinto al autorizado, ya que una visa B1/B2 no sustituye las categorías correspondientes para empleo, determinados programas de estudio o residencia permanente. La quinta abarca determinadas violaciones migratorias o causales de inadmisibilidad, entre ellas ciertos delitos, tergiversación deliberada, incumplimientos migratorios y circunstancias relacionadas con seguridad nacional o seguridad pública, con evaluación individual de cada caso por parte de las autoridades competentes.

Ante ese escenario, BAI Capital reportó un incremento de 10 por ciento en las consultas de familias mexicanas interesadas en estructurar su patrimonio mediante el programa federal EB-5 durante el último periodo. Creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990, el esquema otorga la residencia legal permanente a cambio de una inversión mínima de 800 mil dólares en proyectos ubicados en Áreas de Empleo Focalizado (TEA, por sus siglas en inglés) o infraestructura, con el requisito de generar al menos 10 empleos de tiempo completo para trabajadores estadounidenses.

Un análisis de la consultora Fourth Economy para la organización Invest in the USA (IIUSA) detalló que entre 2016 y 2019 el programa EB-5 atrajo 17 mil 500 millones de dólares en capital directo. Al sumar el financiamiento complementario de los desarrollos, la inversión movilizada alcanzó 75 mil 200 millones de dólares, con una inyección de 184 mil 200 millones al Producto Interno Bruto estadounidense y la generación de 1.65 millones de empleos.

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), al cierre del primer trimestre de 2026 el dólar representaba 57.13 por ciento de las reservas internacionales de divisas asignadas, frente a 20.03 por ciento del euro y 1.99 por ciento del renminbi.

Entre los proyectos vinculados al esquema figura Archer Place, complejo de uso mixto y residencia estudiantil ubicado junto a la Universidad de Florida, en Gainesville. Con la aprobación I-956F otorgada por USCIS, el desarrollo generó 286 empleos directos e indirectos, con una meta final superior a 900 plazas auditadas laboralmente, y la demanda de inversionistas latinoamericanos llevó a ampliar en 19 posiciones su cupo inicial de 60 plazas EB-5.

La misma firma dirige ahora el levantamiento de capital para ALMA Miami, ubicado frente a la Florida International University (FIU), proyecto que también cuenta con la aprobación I-956F de USCIS y contempla 45 posiciones EB-5, equivalentes a 36 millones de dólares en capital privado estructurado.

BAI Capital acumula más de 16 años en el desarrollo de activos institucionales en Estados Unidos, con presencia en Miami, Ciudad de México y Vietnam. La participación en el programa EB-5 queda sujeta a elegibilidad individual, al cumplimiento de los requisitos establecidos por USCIS y a los riesgos propios de cada inversión, sin que la aprobación de un proyecto garantice la obtención de la residencia permanente.