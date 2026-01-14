Estados Unidos suspende visas de inmigrante para 75 países; México se salva

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, medida que entrará en vigor el 21 de enero de 2026 y que se fundamenta en que migrantes procedentes de esas naciones utilizan programas de asistencia social del Gobierno estadounidense, en proporciones que la administración encabezada por Presidente Donald Trump considera inaceptables.

Según comunicados oficiales y mensajes difundidos en redes institucionales, la decisión alcanza únicamente a visas de inmigrante, incluidas categorías de residencia permanente por motivos familiares o laborales, mientras que las solicitudes de visas de no inmigrante, como las de turismo, negocios temporales o estudio, continuarán su tramitación normal.

La suspensión iniciará el 21 de enero y permanecerá vigente de manera indefinida, hasta que el Gobierno de Estados Unidos concluya una revisión de los procedimientos de evaluación consular y asegure que nuevos inmigrantes no recurrirán a los sistemas de bienestar social financiados por contribuyentes estadounidenses.

De acuerdo con listados reproducidos en documentos internos y consolidados por diversas dependencias y medios internacionales, la medida abarca países de África, Asia, Europa del Este, Medio Oriente y América Latina.

En el continente americano aparecen, entre otros, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

Entre las naciones de otras regiones incluidas se encuentran Afganistán, Albania, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Myanmar, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Egipto, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Guinea, Irán, Irak, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait, Kirguistán, Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nigeria, Pakistán, República del Congo, Rusia, Ruanda, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tailandia, Togo, Túnez, Uganda, Uzbekistán y Yemen.

Hasta el momento, México no figura entre los países afectados por la suspensión del procesamiento de visas de inmigrante.

En una publicación atribuida a la cuenta oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, la dependencia señaló que pausaría el procesamiento de visas de inmigrante provenientes de 75 países “cuyos migrantes toman prestaciones de bienestar del pueblo estadounidense en tasas inaceptables” y añadió que “el congelamiento permanecerá activo hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, difundió un mensaje en el que indicó que “Estados Unidos congela la tramitación de todos los visados para 75 países, entre ellos Somalia, Rusia e Irán”, al vincular la decisión con la política migratoria del Gobierno federal bajo la actual administración.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, explicó que la dependencia utilizaría su autoridad legal para considerar no aptos a potenciales inmigrantes que pudieran convertirse en “carga pública” para Estados Unidos.

Según sus declaraciones, “el procesamiento de visas de inmigrante desde estos 75 países quedará en pausa, mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos de tramitación migratoria para evitar la entrada de extranjeros que recurran a programas de bienestar y beneficios públicos”, con el objetivo declarado de impedir que solicitantes dependan de la asistencia financiada por los contribuyentes estadounidenses.

Documentos internos citados por fuentes oficiales, describen que los consulados de Estados Unidos recibieron la instrucción de negar visas de inmigrante a solicitantes de los 75 países conforme a la legislación vigente, mientras se revisan los criterios de selección y verificación relacionados con la figura de “carga pública” en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Entre los factores que las autoridades consulares tomarán en cuenta se encuentran la edad, el estado de salud, la situación financiera, el dominio del idioma inglés, la formación educativa, la capacidad de generar ingresos propios y cualquier antecedente de uso de programas de asistencia social, así como la posible necesidad de atención médica de largo plazo sufragada con recursos públicos.

La suspensión del procesamiento de visas de inmigrante desde estos 75 países se enmarca en una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump para endurecer los controles migratorios mediante la aplicación ampliada del criterio de “carga pública” y la extensión de restricciones previas a la expedición de visas.

En años recientes, el Gobierno de Estados Unidos impulsó proclamaciones presidenciales que restringieron total o parcialmente la expedición de visas y la entrada de nacionales de diversos países, principalmente por motivos de seguridad nacional, y promovió cambios regulatorios para permitir que las autoridades migratorias consideraran un abanico más amplio de beneficios sociales al evaluar si un solicitante podría depender de recursos públicos.

En el caso específico de la nueva suspensión aplicada a 75 países, las autoridades federales han vinculado la decisión con el uso de programas de asistencia social y con antecedentes recientes de fraude en esquemas de alimentación financiados con fondos públicos, particularmente en Minnesota, en los que estuvieron implicados beneficiarios de origen somalí.

Según estos reportes, Somalia y otros países ya se encontraban bajo un escrutinio reforzado por parte del Gobierno estadounidense en materia migratoria, que ahora se extiende a un grupo mucho más amplio de naciones mediante la pausa generalizada en el procesamiento de visas de inmigrante.

Las notas oficiales y los reportes internacionales consultados señalan que la suspensión se refiere al procesamiento de nuevas solicitudes de visas de inmigrante para ciudadanos de los 75 países enlistados y que la medida no aplica a visas de no inmigrante, como las de turismo o negocios temporales, ni a categorías específicas que no forman parte de este programa.

Hasta ahora, los comunicados públicos se han concentrado en describir la pausa en el trámite de nuevos visados de inmigrante y no han detallado cambios adicionales respecto al tratamiento de otros flujos migratorios incluidos en disposiciones previas, como los regímenes de prohibición de viaje por motivos de seguridad.

Para solicitantes de América Latina y el Caribe cuyos países sí aparecen en la lista -como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, así como diversos Estados insulares del Caribe-, la decisión implicará que, a partir del 21 de enero de 2026, los consulados de Estados Unidos dejarán de procesar solicitudes de residencia permanente bajo las categorías alcanzadas por la suspensión, sin un plazo definido para la reanudación.

En contraste, mexicanos que tramiten visas de inmigrante continuarán sujetos a los procedimientos habituales, ya que México no forma parte del grupo de 75 países identificados en la medida, aunque el Gobierno de Estados Unidos advirtió que la reevaluación en curso podría derivar en ajustes futuros en los criterios aplicables a otros orígenes nacionales.

El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó que la pausa en el procesamiento de visas de inmigrante permanecerá vigente hasta que concluya la revisión integral de los procedimientos de evaluación relacionados con la “carga pública” y se determine que los aspirantes a migrar de manera permanente no representarán un riesgo de dependencia sostenida de los programas de asistencia social.

Mientras se lleva a cabo ese proceso, las embajadas y consulados deberán continuar aplicando las instrucciones de suspensión para los 75 países señalados, sin un calendario definido para levantar la medida o modificar el listado de naciones afectadas.