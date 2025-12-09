Estados Unidos transfiere 14 presos mexicanos bajo tratado bilateral

El Departamento de Justicia de Estados Unidos transfirió el 6 de diciembre de 2025 a 14 ciudadanos mexicanos condenados por delitos de drogas y armas de fuego a las autoridades mexicanas, en virtud del Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros vigente entre ambas naciones.

El anuncio oficial se realizó el 9 del mismo mes y año.

Los 14 reclusos cumplían condenas federales en Estados Unidos por distribución de drogas, posesión ilegal de armas de fuego o ambos delitos.

Según informó el Departamento de Justicia, cada uno de los transferidos solicitó voluntariamente su traslado a México, donde cumplirán el resto de sus condenas según lo estipulado en el tratado bilateral.

El Fiscal General adjunto interino Matthew R. Galeotti de la División Criminal del Departamento de Justicia y el director adjunto Shane Salem de la División de Programas Correccionales de la Oficina Federal de Prisiones realizaron el anuncio conjunto.

La BOP proporcionó el apoyo operativo para la transferencia.

Los traslados se ejecutaron mediante el Programa Internacional de Traslado de Prisioneros, autorizado por el Congreso de Estados Unidos. La Unidad Internacional de Traslado de Prisioneros de la División Penal, adscrita a la Oficina de Asuntos Internacionales, administra el programa y coordina todas las transferencias basadas en tratados internacionales.

El programa permite que extranjeros que cumplen condenas federales y estatales en Estados Unidos puedan, bajo ciertas condiciones, ser trasladados a su país de origen.

Estados Unidos mantiene actualmente 10 acuerdos bilaterales de traslado y dos convenciones multilaterales, lo que facilita la colaboración en esta materia con más de 85 países.

El mismo tratado permite a ciudadanos estadounidenses encarcelados en el extranjero solicitar su traslado a Estados Unidos.

El 9 de diciembre de 2025, tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico de sustancias controladas fueron trasladados a territorio estadounidense.

Las penas restantes de estos individuos oscilan entre 22 meses y cuatro años y medio.