$!Estados Unidos ubica a hijastro de ‘El Mencho’ como el nuevo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación

El Gobierno de Estados Unidos identificó por primera vez de manera oficial a Juan Carlos Valencia González, “El 03”, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras la muerte de su padrastro Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida en febrero de 2026.

Según el Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés), “El 03”, quien es hijastro de “El Mencho”, se habría consolidado como líder absoluto del CJNG y contaría con dos lugartenientes: Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”.

La información fue publicada en la más reciente actualización de la Guía sobre Terrorismo Internacional del NCTC, difundida en junio de 2026.

“El CJNG tiene una estructura de mando jerárquica en la que líderes regionales gestionan las operaciones diarias para el líder máximo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03’”, señaló el NCTC en el documento.

La actualización se dio a conocer 10 semanas después de la captura en Nayarit de Audías Flores Silva, “El Jardinero”, a quien Estados Unidos ubicaba como responsable de operaciones del CJNG en los estados de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

El NCTC detalló que el cártel utiliza un modelo de franquicia, consistente en acuerdos de afiliación con organizaciones criminales locales más pequeñas, para expandirse fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima.