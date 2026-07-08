$!Estados Unidos ubica a hijastro de ‘El Mencho’ como el nuevo líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación

El Gobierno de Estados Unidos identificó por primera vez de manera oficial a Juan Carlos Valencia González, “El 03”, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras la muerte de su padrastro Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida en febrero de 2026.
Según el Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos (NCTC, por sus siglas en inglés), “El 03”, quien es hijastro de “El Mencho”, se habría consolidado como líder absoluto del CJNG y contaría con dos lugartenientes: Julio Alberto Castillo Rodríguez, “El Chorro”, y Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”.
La información fue publicada en la más reciente actualización de la Guía sobre Terrorismo Internacional del NCTC, difundida en junio de 2026.
“El CJNG tiene una estructura de mando jerárquica en la que líderes regionales gestionan las operaciones diarias para el líder máximo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03’”, señaló el NCTC en el documento.
La actualización se dio a conocer 10 semanas después de la captura en Nayarit de Audías Flores Silva, “El Jardinero”, a quien Estados Unidos ubicaba como responsable de operaciones del CJNG en los estados de Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán.
El NCTC detalló que el cártel utiliza un modelo de franquicia, consistente en acuerdos de afiliación con organizaciones criminales locales más pequeñas, para expandirse fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima.
“El 03” es hijo de una relación previa de Rosalinda González Valencia, ex esposa de Oseguera Cervantes, y habría nacido el 12 de septiembre de 1984 en la ciudad de Santa Ana, California.
El estadounidense enfrenta un proceso criminal por narcotráfico radicado en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos.
Desde marzo de 2026, el diario The Wall Street Journal había señalado que “El 03” parecía emerger como líder del CJNG tras la muerte de “El Mencho”; sin embargo, la publicación del NCTC constituye la primera confirmación pública por parte de Estados Unidos de que uno de sus ciudadanos encabeza uno de los principales cárteles mexicanos.
El NCTC precisó además que el documento contiene información sobre un ciudadano estadounidense, lo cual, según la dependencia, resulta necesario para que el destinatario comprenda o evalúe los datos proporcionados.
De acuerdo con el reporte, Castillo Rodríguez, “El Chorro”, estaría a cargo del tráfico de precursores químicos a través del puerto de Manzanillo, en Colima; el señalado estuvo casado con Jessica Johanna Oseguera González, hija mayor de “El Mencho”.
El control de facto de dicho puerto le permitiría al CJNG importar precursores químicos para la producción ilícita de fentanilo y metanfetamina, según el NCTC.
Mendoza Gaytán, “El Sapo”, el otro lugarteniente señalado, fue identificado previamente como principal reclutador del CJNG y se le atribuyen asesinatos ocurridos en un rancho ubicado en Teuchitlán, Jalisco, descubierto en 2025.
El NCTC ubicó al CJNG, organización que la Administración de Donald Trump designó en 2025 como Organización Terrorista Extranjera, como el actor criminal dominante en los estados mexicanos de Jalisco, Nayarit, Colima, Veracruz, Guanajuato, Puebla, Querétaro e Hidalgo.
Añadió que el cártel también obtiene ingresos de la extorsión, el robo de combustible, el secuestro, la tala y minería ilegales, el tráfico de migrantes y el fraude de tiempos compartidos.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) había estimado desde 2023 que el CJNG contaba con 18 mil 800 integrantes; en su más reciente actualización, de junio de 2026, el NCTC calculó que la organización tendría entre 15 mil y 20 mil miembros.
Además de sus operaciones en Estados Unidos, el NCTC señaló presencia del CJNG en Australia, Canadá y otros países de África, Asia, Europa, América Central y América del Sur, con ganancias de miles de millones de dólares.
Según las autoridades estadounidenses, el CJNG es el principal competidor del Cártel de Sinaloa.