$!‘Están en su hogar’: Alcalde Mamdani participa en Grito de Independencia de México en Nueva York

El Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participó el martes 15 de septiembre en la ceremonia del Grito de Independencia de México en Sunset Park, donde afirmó que los mexicanos y sus familias tienen su hogar en la ciudad y aseguró que su Gobierno mantendrá abiertas las escuelas y los refugios para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. “Vengo a ustedes como Alcalde de nuestra ciudad para decirles que están en su hogar aquí en Puebla York y que siempre estarán en su hogar aquí”, dijo Mamdani durante el acto organizado por el Consulado General de México en Nueva York. El Alcalde utilizó la expresión “Puebla York” para referirse a Sunset Park, Brooklyn, donde reside una importante comunidad de migrantes provenientes de Puebla.

Mamdani sostuvo que los mexicanos forman parte de la ciudad y señaló que su administración mantendrá abiertas las escuelas y los refugios para todas las personas, sin importar su estatus migratorio. “Y haremos estas cosas porque cuando miro a esta multitud, lo que veo es una multitud de neoyorquinos”, agregó.

Una relación que se remonta al siglo XIX Durante su intervención, Mamdani también destacó la presencia histórica de la comunidad mexicana en Nueva York y su contribución a distintos ámbitos de la ciudad. Señaló que la relación entre México y Nueva York se remonta a la década de 1860, cuando la ciudad se convirtió en un refugio para personas que escapaban del conflicto en México, mientras Benito Juárez y la República Mexicana luchaban contra los franceses. De acuerdo con el Alcalde, los mexicanos encontraron entonces en Nueva York valores como la autodeterminación, la solidaridad y el orgullo, y su presencia contribuyó a la ciudad.

Mamdani también hizo referencia a la presencia de la comunidad mexicana en distintos barrios. Mencionó a zapateros en Corona, médicos en Kingsbridge y músicos de banda en Sunset Park como ejemplos de la participación de los mexicanos en la vida de Nueva York. Al concluir su intervención en la ceremonia, Mamdani dirigió un mensaje a la comunidad mexicana: “¡Que vivan los mexicanos y que viva Puebla York!”. “México está entretejido en el tejido de Nueva York”, afirmó. El Alcalde señaló que los mexicanos llevan más de 160 años ayudando a dar forma a la ciudad y que su presencia se encuentra en distintos vecindarios. También recordó su participación, dos días antes, en el desfile por el Día de la Independencia de México en Sunset Park.

Primer alcalde en encabezar el desfile en Sunset Park El domingo 13 de septiembre, Mamdani encabezó el desfile por el Día de la Independencia de México en Sunset Park, en el que participó junto con integrantes de la comunidad mexicana. Con ello se convirtió en el primer Alcalde de Nueva York en participar en ese desfile. Durante el recorrido, Mamdani portó una banda con la leyenda “Gran Mariscal”, los colores de la bandera mexicana y una pequeña bandera de México. Lo acompañaron la concejala Alexa Avilés y la asambleísta Marcela Mitaynes. Ese día, el Alcalde señaló que la Independencia de México representa la decisión de un pueblo de construir su propio futuro y destacó la participación de la comunidad mexicana en la vida de Nueva York. “Hoy fue un orgullo ser el primer Alcalde de Nueva York en marchar en el Desfile del Día de la Independencia de México en Sunset Park, junto a una comunidad que ha mantenido vivo su orgullo cultural durante generaciones”, expresó entonces. También afirmó que “Los mexicanos de Nueva York están en el corazón de nuestra ciudad y de su lucha por un futuro mejor”. Durante el desfile, asistentes corearon “¡Mamdani, hermano, ya eres mexicano!”, ante lo cual el Alcalde llevó una mano al corazón en señal de agradecimiento mientras ondeaba la bandera mexicana. El evento incluyó la interpretación del Himno Nacional Mexicano, así como bailes, música, comida típica y la participación de personas con trajes típicos y camisetas de la Selección Mexicana. La participación de Mamdani en el desfile ocurrió dos días antes de su presencia en la ceremonia del Grito de Independencia en Sunset Park, donde volvió a referirse a la comunidad mexicana y a su presencia en la ciudad.

Memoria histórica y símbolos compartidos Durante el acto de este martes, Mamdani también habló sobre la historia de la Independencia de México. Señaló que el Grito de Dolores, encabezado por Miguel Hidalgo en 1810, marcó el inicio de una lucha que no terminó con la declaración de independencia en 1821. El Alcalde señaló que fue en medio de esa lucha que comenzó la relación entre México y Nueva York y recordó la presencia de mexicanos en la ciudad durante los conflictos que enfrentó México en el siglo XIX. También destacó que Benito Juárez y el México independiente son recordados actualmente con una estatua ubicada en Bryant Park, a lo largo de la Avenida de las Américas.