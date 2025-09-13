Estén en contacto con la gente y den respuestas a los retos digitales: León XIV a teólogos

“Les invito a cultivar una teología basada en el encuentro personal y transformador con Cristo y encarnada en los acontecimientos concretos de la humanidad actual”. Es una teología sapiencial, capaz de dar respuestas sabias también a los retos digitales, la que el papa León XIV pidió cultivar a los cerca de 130 participantes en el Seminario internacional, promovido por la Pontificia Academia de Teología, titulado “Creación, naturaleza, medio ambiente para un mundo de paz”, recibidos esta mañana, 13 de septiembre, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico Vaticano.

Una reflexión más allá de cualquier barrera

En su discurso, el Pontífice resumió brevemente los objetivos del simposio, celebrado el jueves 11 y el viernes 12 en la Casina Pio IV, en los Jardines Vaticanos, y se centró en temas queridos “también por sus predecesores, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco”, como la “sostenibilidad medioambiental” y la “custodia de la creación”.

A continuación, subrayó que “el esfuerzo por mejorar las condiciones ambientales y sociales de nuestro mundo” requiere el compromiso de todos. Una necesidad que, según el Papa, el seminario ha tenido en cuenta, proponiendo un enfoque intercultural e interreligioso adecuado, una actitud de solidaridad y colaboración que supere las barreras y los límites regionales, nacionales, culturales e incluso religiosos.

Un enfoque que, prosiguió León XIV, “es auspicioso para intercambios adicionales y cada vez más intensos, para iniciativas incisivas y fructíferas”.

Teología “en salida”

El Papa asigna a la teología, que es “una dimensión constitutiva de la acción misionera y evangelizadora de la Iglesia”, la tarea de llevar adelante esta reflexión. Precisamente porque “dirigida a todos los hombres de todos los tiempos”, la teología necesaria para cumplir esta misión debe ser, con una expresión acuñada por el Papa Francisco, “en salida”, es decir, capaz de unir “el rigor científico con la pasión por la historia; una teología encarnada, impregnada de los dolores, las alegrías, las expectativas y las esperanzas de la humanidad”.