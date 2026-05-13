$!‘Esto es solo el comienzo’, advierte la DEA en el Senado de EU al referirse al caso Rocha Moya

En una audiencia celebrada este martes ante un subcomité del Senado de Estados Unidos, el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, afirmó que “esto es solo el comienzo” de las acciones que el Gobierno de Donald Trump prevé emprender en México, en referencia directa al caso del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Las declaraciones se produjeron este martes durante el interrogatorio del Senador John Kennedy al director del FBI, Kash Patel, y al propio Cole, en el marco de la comparecencia de funcionarios federales de seguridad para exponer la solicitud de presupuesto del Presidente Donald Trump para 2027.

Kennedy cuestiona vínculos de políticos mexicanos con el narco Kennedy introdujo el tema al señalar que “el Departamento de Justicia, presumiblemente con la cooperación de ustedes y su buen trabajo de investigación, acaba de acusar a un Gobernador en México por trabajar con los cárteles para envenenar a nuestra gente”, y cuestionó por qué, a su juicio, tantos líderes políticos mexicanos mantienen “lazos muy estrechos” con organizaciones del narcotráfico. El senador planteó si se trata de razones de “dinero”, “poder” o “miedo”, y pidió a los funcionarios explicar “qué hacemos al respecto”.



Patel atribuye colusión a miedo y corrupción Patel, quien respondió primero, sostuvo que Estados Unidos ha recibido a 98 acusados enviados por México durante el último año, una cifra que representa un aumento significativo respecto a periodos anteriores. Afirmó que, en términos generales, las autoridades mexicanas “están cooperando de formas que no lo habían hecho en el pasado”, para luego responder a la pregunta del senador sobre la colusión de funcionarios mexicano que “en gran parte es miedo” ante la violencia y el poder de los cárteles. “Creo que es una combinación de miedo y un poco de corrupción debido a la influencia que tienen por la cantidad de dinero que ganan del narcotráfico, que es por lo que estamos priorizando acabar con ello”, añadió.



Cole liga caso Rocha Moya a estructura criminal en México Al intervenir, Terrance Cole vinculó directamente el caso Rocha Moya con una relación estructural entre cárteles y autoridades en México. “No hay duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del gobierno en México han estado en la misma cama durante años”, dijo. Añadió que “de repente, le estamos prestando atención” y destacó que el presidente Trump “apoya totalmente el América primero, los estadounidenses primero”. Cole enfatizó la gravedad de la cooperación entre grupos criminales y funcionarios públicos al señalar que éstos “son igualmente responsables de la muerte y destrucción de una cantidad récord de estadounidenses por cooperar, conspirar y ayudar en la producción de este veneno que cruza la frontera y entra en nuestro país”. Para luego rematar: “Y Senador, le puedo asegurar que esto es solo el comienzo de lo que está por venir en México”.