$!Estudiantes protestan contra Milei en universidad pública de Madrid

Centenares de estudiantes se concentraron en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, España, para rechazar la participación del Presidente de Argentina, Javier Milei, en el acto de apertura de la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca.

Un dispositivo de seguridad con decenas de agentes antidisturbios frente a la biblioteca del campus y seis furgones en la calle principal acompañó la concentración.

Un cordón policial impidió a los manifestantes el acceso directo al recinto, por lo que una parte de la protesta se desarrolló en un parque público próximo.

Milei llegó a las instalaciones universitarias escoltado por varios vehículos de seguridad con los cristales polarizados.

Los manifestantes acudieron con cacerolas, silbatos, banderas rojas y palestinas, y con mantas con mensajes como “Milei y Ayuso fuera de la universidad”.

Corearon consignas como “fuera fascistas de la universidad”, “fuera policía de la universidad”, “viva la lucha de la clase obrera”, “Milei fascista, estás en nuestra lista” y “Milei rata, muérete”.

En uno de los edificios del Aulario colgaron una manta con la leyenda “Fuera reaccionarios de la universidad” y con las imágenes de Milei y de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tachadas.

La manta permaneció colocada alrededor de cinco minutos, hasta que un estudiante la retiró desde una ventana del inmueble, tras lo cual los manifestantes volvieron a colocarla.

La plataforma URJC por la Pública, integrada por estudiantes y por personal administrativo, docente e investigador de la universidad, reclamó la cancelación de la invitación al Mandatario argentino y reprochó a la institución que le “abra las puertas”, al considerar que su presencia contradice los valores de la universidad pública.

Sara Pazos García, estudiante de doctorado en Ciencias de la Salud y miembro de la plataforma, señaló que el Rectorado no respondió al comunicado de rechazo.

“El campus tiene que ser un espacio libre en el que todos podamos expresar nuestras opiniones”, afirmó.

Alejandro, portavoz de la organización estudiantil Socialismo, cuestionó el modelo universitario que, a su juicio, representan Milei y Díaz Ayuso, y lo asoció con la desfinanciación de la enseñanza superior pública.

La autoridad universitaria identificó al vocero solo por su nombre de pila.

El acto se celebró en el salón de actos de la biblioteca del campus de Vicálvaro.

Alrededor de las 14:30 horas, hora local, el dispositivo de escoltas salió del estacionamiento universitario mientras decenas de estudiantes se acercaban al paso de los vehículos.

Díaz Ayuso recibió a Milei por la tarde del mismo día en la Sala Canal de Isabel II, en el distrito de Chamberí, y no en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional en la Puerta del Sol.