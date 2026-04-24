EU abre proceso para que proveedores de acero y aluminio de México y Canadá soliciten reducción arancelaria

Estados Unidos abrió un procedimiento para que proveedores de acero y aluminio con operaciones en México y Canadá que abastecen a la industria automotriz pesada puedan solicitar una reducción arancelaria del 50 al 25 por ciento, siempre que cumplan requisitos estrictos de origen, procesamiento regional y nuevos compromisos de producción dentro de territorio estadounidense.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía mexicana, la medida, formalizada el jueves mediante su publicación en el Federal Register, “estaba pendiente y no se podía tener acceso a estos beneficios”, pese a que México había insistido en sucesivas reuniones con el Departamento de Comercio estadounidense para destrabarlo.

La reducción arancelaria, señaló, permitirá que el acero y el aluminio que hoy enfrentan un nivel del 50% puedan alcanzar un arancel máximo de 25%, “en función de los compromisos de producción en Estados Unidos”.

Reglas estrictas y compromisos de producción

El beneficio se aplicará únicamente a insumos destinados a vehículos medianos y pesados —quedan excluidos los ligeros— y estará condicionado a cuatro requisitos: cumplir con las reglas de origen del T-MEC, procesar el fundido y colado en la región bajo el esquema melted and poured, ser proveedor directo o indirecto de la industria automotriz pesada estadounidense y presentar un plan con nuevos compromisos de producción en Estados Unidos.

El Departamento de Comercio estadounidense detalló que las empresas que busquen la reducción deberán entregar información sobre esos compromisos, incluidos “ubicaciones previstas y capacidad esperada”.

La dependencia indicó además que la medida derivó de la proclamación emitida en octubre de 2025 por el presidente Donald Trump, que abrió un mecanismo específico para insumos de acero y aluminio utilizados en cadenas de suministro de camiones medianos y pesados, sus partes y autobuses.

De acuerdo con el aviso oficial, el cambio afectará principalmente a las grandes automotrices estadounidenses y sus proveedoras —entre ellas los llamados Big Three, General Motors, Ford Motor Company y Stellantis— que dependen de insumos siderúrgicos y de aluminio provenientes de toda Norteamérica.

Aviso llega en medio de tensiones comerciales

Este jueves, el primer ministro canadiense Mark Carney calificó los aranceles impuestos por Washington a productos de su país como una violación del T-MEC.

“¿Sabes qué es realmente molesto? Aranceles del 50% sobre el acero. Aranceles del 50% sobre el aluminio. Aranceles del 25% sobre los automóviles. Todos los aranceles sobre los productos forestales. Eso es más que una simple molestia, son violaciones de nuestro acuerdo comercial”, afirmó.

Carney señaló que Ottawa y Washington están en negociación y subrayó que en Canadá “no estamos aquí sentados tomando notas y recibiendo instrucciones de Estados Unidos”.

Añadió que ningún país es “demandante” ni “suplicante” en el proceso y que ambas partes tienen asuntos “irritantes” en la mesa, mientras que la administración de Trump ha identificado como “fricciones comerciales” los temas de contratación pública y productos como alcohol y lácteos.

El primer ministro insistió en que Washington no “dicta las condiciones” de la discusión y expresó confianza en alcanzar un “resultado satisfactorio” para todos los socios comerciales de la región.