EU acredita a cooperación con México desmantelamiento de ocho laboratorios clandestinos

El Gobierno de Estados Unidos atribuyó a la cooperación bilateral con México una serie de golpes contra el narcotráfico, entre los que figuran el desmantelamiento de ocho laboratorios de metanfetamina en poco más de una semana y el decomiso de más de 16 toneladas de esa droga en Sinaloa.

La Administración estadounidense destacó la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en los operativos y sostuvo que los aseguramientos se concretaron gracias a la inteligencia y al trabajo de investigación compartidos con autoridades mexicanas.

El decomiso de más de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa fue presentado por Estados Unidos como el mayor de los golpes registrados durante ese periodo contra instalaciones vinculadas con la producción de drogas sintéticas.

“Estas operaciones demuestran el poder de la colaboración entre la DEA y México”, señaló la agencia, que apuntó que los operativos buscan interrumpir la producción de drogas sintéticas, cortar las cadenas de suministro y afectar las finanzas de las organizaciones criminales.

El anuncio coincidió con el reporte de nuevos avances del Ejército estadounidense en su campaña contra drones presuntamente vinculados con cárteles que operan en la frontera sur. Las fuerzas estadounidenses informaron el derribo de 11 aeronaves no tripuladas de organizaciones criminales mediante el uso del Láser de Alta Energía Multipropósito del Ejército.

En lo que va del año, Estados Unidos contabilizó más de 300 drones neutralizados mediante sistemas cinéticos y no cinéticos, de los cuales más de 100 fueron derribados solamente durante agosto de 2026.

El Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM) afirmó que la estrategia forma parte de un esquema de armas combinadas desplegado por la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur (JTF Southern Border).

“El enfoque de armas combinadas de la JTF Southern Border y la fusión con los socios de la misión está proporcionando una nueva capa de capacidad de defensa de la patria para contrarrestar la actividad ilegal en la frontera”, declaró Gregory Guillot, comandante del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) y de USNORTHCOM.

El despliegue del componente antidrones y la difusión de resultados conjuntos en materia de drogas sintéticas se suman al esquema de seguridad que ambos países han sostenido respecto a la producción y el trasiego de metanfetamina, un rubro en el que las autoridades estadounidenses ubican a Sinaloa como punto central de la cadena de suministro.