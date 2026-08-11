EU acusa a 4 presuntos integrantes del CJNG de intercambiar drogas por armas en Chequia

Las autoridades de Estados Unidos informaron este martes la acusación y detención de cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, señalados de negociar la compra de ametralladoras, lanzagranadas y morteros en República Checa a cambio de fentanilo y metanfetamina, así como de participar en operaciones de tráfico de drogas y armas.

Los acusados fueron identificados como Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez; Leobardo Gaxiola López, alias “Bado”; y José Miguel Alvarado Morales.

De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, los cuatro enfrentan cargos relacionados con conspiración para importar drogas y traficar armas, mientras que López Velasco, Díaz Jiménez y Alvarado Morales también fueron acusados de conspiración para cometer narcoterrorismo y proporcionar apoyo material a una organización terrorista.



Roles en la estructura criminal: de intermediarios a operadores de laboratorios

La Fiscalía estadounidense señala que los cuatro son integrantes del CJNG. Según el expediente, López Velasco era representante de un integrante de alto nivel del grupo y participaba en el suministro de sustancias controladas a Estados Unidos y en la negociación de armas.

Díaz Jiménez, de acuerdo con la acusación, suministraba opioides sintéticos y operaba un laboratorio de fabricación de narcóticos sintéticos en Jalisco. Gaxiola López habría fungido como intermediario en operaciones de drogas y armas, mientras que Alvarado Morales era representante de otro integrante de alto nivel del CJNG.



Ametralladoras, morteros y lanzacohetes: la negociación de armas en Europa

La acusación señala que, alrededor de febrero de 2026, López Velasco y Díaz Jiménez negociaron la adquisición de armas procedentes de República Checa que serían trasladadas clandestinamente a México para beneficio del CJNG.

Entre el armamento mencionado en el expediente se encuentran distintos tipos de ametralladoras europeas, lanzagranadas propulsados por cohete, lanzadores de mortero de 61 milímetros, municiones y otros artefactos.

Según la Fiscalía, López Velasco y Díaz Jiménez sabían que las armas serían utilizadas para cometer actos de violencia en México contra grupos rivales, civiles, policías y personal militar.



Fentanilo y metanfetamina como moneda de pago en Estados Unidos

Como forma de pago por el armamento, tenían previsto entregar fentanilo y metanfetamina que serían distribuidos posteriormente en Estados Unidos.

El expediente también señala que, en febrero de 2026, López Velasco habría poseído y utilizado una ametralladora CZ Bren 805, una UKL vz. 59 y un lanzacohetes RPG-7 en relación con delitos de narcotráfico y violencia, de acuerdo con uno de los cargos incluidos en la acusación.

La acusación establece que los cuatro acusados viajaron a República Checa alrededor del 10 de junio de 2026, entre otras razones, para concretar la operación de venta de armas para el CJNG, negociar la distribución de más de 400 gramos de fentanilo y más de 500 gramos de metanfetamina y reunirse con un posible nuevo proveedor de precursores químicos utilizados para fabricar narcóticos sintéticos.

Los cuatro fueron detenidos entre la noche del 10 de junio y las primeras horas del día siguiente. López Velasco y Alvarado Morales fueron posteriormente extraditados a Estados Unidos, donde comparecieron por primera vez ante un juez y permanecen detenidos. Los otros dos acusados también fueron detenidos en República Checa en junio, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía y la acusación.



Desmantelan laboratorio de drogas sintéticas en Zapopan, Jalisco

Dos días después de las detenciones, el 12 de junio, autoridades mexicanas desmantelaron el laboratorio de fabricación de narcóticos sintéticos que, según la acusación, era operado por Díaz Jiménez en Jalisco.

El comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida identifica el sitio como un laboratorio de opioides sintéticos ubicado en Zapopan.

El caso fue presentado mediante una acusación federal que contempla seis cargos. El primero corresponde a conspiración para cometer narcoterrorismo y señala que López Velasco, Díaz Jiménez y Alvarado Morales habrían conspirado para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir 400 gramos o más de fentanilo y 500 gramos o más de metanfetamina, con conocimiento de que los recursos obtenidos serían destinados, directa o indirectamente, a una persona u organización involucrada en actividades terroristas.

El segundo cargo corresponde a conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada y se refiere a la entrega de armas de fuego, explosivos y otros dispositivos peligrosos al CJNG.

El tercer cargo, que involucra a los cuatro acusados, corresponde a conspiración para importar drogas y señala que la operación comprendía al menos 400 gramos de fentanilo y 500 gramos de metanfetamina que serían introducidos ilegalmente a Estados Unidos.

El cuarto cargo acusa a los cuatro de conspiración para traficar armas de fuego, mientras que el quinto corresponde a una conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos en relación con delitos de tráfico de drogas y violencia.

En el sexto cargo, la Fiscalía acusa específicamente a López Velasco de posesión de las armas señaladas en febrero de 2026 en relación con delitos de narcotráfico y violencia. La acusación sostiene que entre las armas se encontraban las ametralladoras CZ Bren 805 y UKL vz. 59, así como un RPG-7.



Posibles penas y decomisos de bienes

Los delitos por los que fueron acusados contemplan penas máximas que pueden llegar a cadena perpetua. Además, el documento judicial establece que, en caso de una condena, Estados Unidos buscará el decomiso de los recursos obtenidos mediante las actividades investigadas, así como de bienes utilizados o destinados a facilitar esas conductas.

La investigación estuvo a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigación de la Guardia Costera, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), con participación de autoridades de República Checa y de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Marina de México.

También participaron Interpol y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de Estados Unidos en las acciones para lograr las detenciones y la extradición de López Velasco y Alvarado Morales.