$!EU acusa por narcoterrorismo a ‘La Rana’, operador del Cártel de Sinaloa en Baja California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 26 de febrero de 2026 una acusación actualizada por narcoterrorismo contra René Arzate García, “La Rana”, a quien identifica como el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California, para la facción leal al narcotraficante Ismael Zambada García, “El Mayo”. Simultáneamente, el Departamento de Estado anunció el incremento de la recompensa a 5 millones de dólares por información que conduzca a la localización de “La Rana” y de su hermano Alfonso Arzate García, “El Aquiles”, ambos prófugos de la justicia estadounidense. Adam Gordon, Fiscal Federal para el Distrito Sur de California, encabezó la conferencia de prensa celebrada en la sede de la Fiscalía de Estados Unidos en San Diego, California, acompañado por TJ Holland, agente especial interino a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Diego; James M. Nunnallee, agente especial a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en esa misma ciudad; Jason Powell, agente especial adjunto a cargo de la División de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas (IRS), y Kevin Murphy, agente especial en funciones a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). ”Hoy anunciamos una acusación actualizada contra René Arzate García, infamemente conocido como ‘La Rana’, un lugarteniente de alto rango y ultraviolento del Cártel de Sinaloa que ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años mediante la fuerza y el miedo”, declaró Gordon ante los medios de comunicación.

La acusación original contra “La Rana” databa del 25 de julio de 2014, cuando el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de California lo imputó por delitos de narcotráfico junto con 117 personas más vinculadas al Cártel de Sinaloa. La actualización presentada el 26 de febrero incorpora cargos por narcoterrorismo y ayuda material al narcoterrorismo, luego de que en 2025 la administración del Presidente Donald Trump designara al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera. El antecedente inmediato de las sanciones contra los hermanos Arzate García se remonta al 9 de agosto de 2023, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los designó junto con Rafael Guadalupe Félix Núñez, “El Changuito Ántrax”, como tres miembros del Cártel de Sinaloa involucrados en el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense. En aquella ocasión, Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, señaló que la acción apuntaba a personas clave responsables de facilitar el tráfico de sustancias mortales hacia Estados Unidos.