$!EU acusa por narcoterrorismo a ‘La Rana’, operador del Cártel de Sinaloa en Baja California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 26 de febrero de 2026 una acusación actualizada por narcoterrorismo contra René Arzate García, “La Rana”, a quien identifica como el jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana, Baja California, para la facción leal al narcotraficante Ismael Zambada García, “El Mayo”.
Simultáneamente, el Departamento de Estado anunció el incremento de la recompensa a 5 millones de dólares por información que conduzca a la localización de “La Rana” y de su hermano Alfonso Arzate García, “El Aquiles”, ambos prófugos de la justicia estadounidense.
Adam Gordon, Fiscal Federal para el Distrito Sur de California, encabezó la conferencia de prensa celebrada en la sede de la Fiscalía de Estados Unidos en San Diego, California, acompañado por TJ Holland, agente especial interino a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en San Diego; James M. Nunnallee, agente especial a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en esa misma ciudad; Jason Powell, agente especial adjunto a cargo de la División de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas (IRS), y Kevin Murphy, agente especial en funciones a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
”Hoy anunciamos una acusación actualizada contra René Arzate García, infamemente conocido como ‘La Rana’, un lugarteniente de alto rango y ultraviolento del Cártel de Sinaloa que ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años mediante la fuerza y el miedo”, declaró Gordon ante los medios de comunicación.
La acusación original contra “La Rana” databa del 25 de julio de 2014, cuando el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de California lo imputó por delitos de narcotráfico junto con 117 personas más vinculadas al Cártel de Sinaloa.
La actualización presentada el 26 de febrero incorpora cargos por narcoterrorismo y ayuda material al narcoterrorismo, luego de que en 2025 la administración del Presidente Donald Trump designara al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera.
El antecedente inmediato de las sanciones contra los hermanos Arzate García se remonta al 9 de agosto de 2023, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los designó junto con Rafael Guadalupe Félix Núñez, “El Changuito Ántrax”, como tres miembros del Cártel de Sinaloa involucrados en el tráfico ilícito de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.
En aquella ocasión, Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, señaló que la acción apuntaba a personas clave responsables de facilitar el tráfico de sustancias mortales hacia Estados Unidos.
La OFAC precisó que aquella designación se realizó en coordinación estrecha con el Gobierno de México, la Unidad de Inteligencia Financiera, la División de Campo en San Diego de la DEA y la Oficina de Campo en San Diego del FBI.
Según el Departamento de Justicia, los hermanos Arzate García operan desde Baja California como jefes de plaza del Cártel de Sinaloa y controlan las operaciones de narcotráfico en Tijuana, Baja California, y los municipios circundantes.
Además del trasiego de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos, ambos están señalados de encabezar operativos de violencia al interior de la organización criminal, incluyendo secuestros y asesinatos.
Como resultado de las sanciones impuestas por la OFAC, todos los bienes e intereses patrimoniales de los Arzate García que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a esa dependencia, incluyendo cualquier entidad propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de las personas sancionadas.
La acusación de 2026 también actualiza el contexto legal respecto a Rafael Guadalupe Félix Núñez, “El Changuito Ántrax”, designado junto con los hermanos Arzate García en agosto de 2023.
Félix Núñez inició su carrera delictiva en el Cártel de Sinaloa y fue uno de los integrantes fundadores del brazo armado conocido como “Los Ántrax”, célula creada en 2008 por Rodrigo Aréchiga Gamboa, “El Chino Ántrax”.
Tras la muerte de Aréchiga Gamboa —confirmada el 18 de mayo de 2020 por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, cuando su cadáver fue hallado en el interior de una camioneta en el poblado de Ayuné, en Culiacán de Rosales, Sinaloa—, Félix Núñez consolidó su posición en la organización criminal.
Fue arrestado por autoridades mexicanas en noviembre de 2014, acusado formalmente en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California el 25 de julio del mismo año y, en 2017, se fugó de un centro penitenciario en Culiacán.
Desde entonces, según la OFAC, opera como líder del Cártel de Sinaloa en Manzanillo, Colima, plaza estratégica que aprovecha el puerto como punto de entrada de cocaína proveniente de Colombia y de precursores químicos procedentes de Asia destinados a la síntesis de fentanilo.
Tanto “La Rana” como “El Aquiles” continúan prófugos, y las autoridades estadounidenses estiman que ambos permanecen en territorio mexicano.