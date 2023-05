La Embajada de Estados Unidos lanzó una alerta tras un brote de meningitis fúngica en Matamoros, Tamaulipas, que ha dejado cinco estadounidenses contagiados y un fallecido luego de que se realizaran cirugías en México.

En su página oficial, informaron que algunos residentes de EU que regresaron de Matamoros, se les detectó una posible infección por meningitis fúngica que ya causó una muerte.

Informaron que los cinco viajeros con estas infecciones se sometieron a procedimientos médicos o quirúrgicos (incluida la liposucción) que involucraron la inyección de un anestésico en el área alrededor de la columna vertebral en clínicas en Matamoros, incluido el Centro Quirúrgico River Side y la Clínica K-3.

Por ello, emitieron una alerta nivel 2 con la que piden evitar y cancelar procedimientos en dicha entidad, que impliquen una epidural como anestésico “hasta que haya evidencia de que ya no hay riesgo de infección en estas clínicas”.

Asimismo, a quien se haya realizado un procedimiento desde el 1 de enero de 2023 recomendaron consultar a un médico

Los síntomas de las infecciones por meningitis fúngica incluyen fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello, náuseas, vómitos, confusión o sensibilidad a la luz y no no son contagiosas y no se transmiten de persona a persona.

¿Qué es una infección por hongos?

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hay millones de especies de hongos , pero solo unos pocos cientos de ellos pueden enfermar a las personas.

Los hongos pueden causar muchos tipos diferentes de enfermedades, como asma o alergias, erupciones cutáneas o infecciones de la piel y las uñas, infecciones pulmonares (neumonía), infecciones del torrente sanguíneo y meningitis.

La meningitis fúngica puede desarrollarse después de que una infección fúngica se introduzca accidentalmente durante un procedimiento médico o quirúrgico o se propague desde otra parte del cuerpo hasta el cerebro o la médula espinal.

Aunque cualquier persona puede contraer meningitis fúngica, las personas con sistemas inmunitarios debilitados corren un mayor riesgo. Ciertas condiciones de salud, medicamentos y procedimientos quirúrgicos pueden debilitar el sistema inmunológico.

La meningitis fúngica se trata con medicamentos intravenosos (inyectados a través de una vena) y orales. La duración del tratamiento puede variar según el tipo de hongo.