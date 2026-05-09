$!EU advierte que empresa hotelera, ligada a Cartel Jalisco Nueva Generación, sigue defraudando a turistas

El Departamento del Tesoro en Estados Unidos informó que la empresa hotelera Kovay Gardens, que había sido sancionada por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), continúa defraudando a estadounidenses, pues cambió de nombre para seguir evadiendo sanciones.

En un comunicado, advirtió que, en un intento por evadir más sanciones y continuar defraudando a las víctimas, Kovay Gardens utiliza ahora los alias de Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort.

“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro actualizó los nombres y detalles asociados con Kovay Gardens, un complejo de vacaciones compartidas mexicano sancionado por la OFAC en febrero de 2026 por defraudar a estadounidenses en nombre del grupo terrorista Cártel de Jalisco Nueva Generación”, resaltó el Departamento.

En ese sentido, alertó a sus connacionales “para que estén vigilantes y sean conscientes de que estos alias representan una entidad sancionada por EU que está intentando estafar a estadounidenses”.