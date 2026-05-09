$!EU advierte que empresa hotelera, ligada a Cartel Jalisco Nueva Generación, sigue defraudando a turistas

El Departamento del Tesoro en Estados Unidos informó que la empresa hotelera Kovay Gardens, que había sido sancionada por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), continúa defraudando a estadounidenses, pues cambió de nombre para seguir evadiendo sanciones.
En un comunicado, advirtió que, en un intento por evadir más sanciones y continuar defraudando a las víctimas, Kovay Gardens utiliza ahora los alias de Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort.
“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro actualizó los nombres y detalles asociados con Kovay Gardens, un complejo de vacaciones compartidas mexicano sancionado por la OFAC en febrero de 2026 por defraudar a estadounidenses en nombre del grupo terrorista Cártel de Jalisco Nueva Generación”, resaltó el Departamento.
En ese sentido, alertó a sus connacionales “para que estén vigilantes y sean conscientes de que estos alias representan una entidad sancionada por EU que está intentando estafar a estadounidenses”.
México “está controlado por cárteles”
Desde octubre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus señalamientos de que México “está controlado por los cárteles” —aunque expresó respeto hacia la presidenta Claudia Sheinbaum—, y afirmó que durante su administración se han realizado más de 3 mil detenciones de integrantes de organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
Las declaraciones del mandatario estadounidense se hicieron durante la conferencia de prensa que encabezó en la Casa Blanca para anunciar los “logros históricos” de la nueva Fuerza de Tarea de Seguridad Interior.
“Colombia está muy mal. México está controlado por los cárteles. Tengo un gran respeto por la presidenta (Claudia Sheinbaum), una mujer que creo que es extraordinaria, muy valiente, pero México está controlado por los cárteles y tenemos que defendernos de eso”, dijo Trump.
Trump aseguró que la Fuerza de Tarea ha logrado el mayor número de capturas de criminales vinculados a organizaciones del narcotráfico en la historia del país.
“En cuestión de semanas, la Fuerza de Tarea ha realizado el mayor número de arrestos de líderes de cárteles, operativos y miembros de pandillas en la historia de Estados Unidos, más de 3 mil y contando, incluyendo miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, ultraviolento, el Cártel de Sinaloa, el Cártel LNFM, el Cártel MS-13, y ya saben, la pandilla MS-13, y Tren de Aragua, otro caso impresionante”, agregó.