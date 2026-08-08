EU agradece refuerzo de seguridad en Michoacán para reactivar negocio del aguacate

En su mensaje publicado en redes sociales, Johnson incluyó una fotografía en la que aparece con el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Además de que lo reconoció a él, a la Defensa y a la Secretaria de Agricultura, Columba López, por sus gestiones.

El diplomático señaló que dicha industria es beneficiosa para ambos países y reconoció el liderazgo del Presidente Donald Trump y de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, agradeció al Gobierno federal por “fortalecer la seguridad en Michoacán” para reanudar por fases las acciones para reactivar el negocio del aguacate.

Apenas el 7 de agosto, la Embajada de Estados Unidos dio a conocer que se reanudarán parcialmente las actividades de inspección de aguacate en Michoacán, tras lograr acuerdos y coordinación continua en materia de seguridad.

Informaron que luego de reforzar la seguridad y realizar una evaluación del sitio, decidieron retomar actividades en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro a partir de esté sábado 8 de agosto de 2026.

De acuerdo con el embajador, se continuará haciendo una evaluación de las condiciones y se irán ajustando las operaciones según corresponda.



EU pausa inspecciones de aguacate tras crisis de seguridad en Michoacán

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) informó el 5 de agosto la suspensión temporal de actividades de los oficiales regulatorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) en Michoacán, luego de que el gobierno estadounidense emitiera una alerta de seguridad que impacta la operación de los funcionarios encargados de verificar los procesos de exportación de aguacate hacia ese país.

La organización indicó que integrantes de su consejo directivo y su director general se trasladaron a la Ciudad de México para reunirse con autoridades con el objetivo de atender la situación de seguridad y gestionar acciones que permitan reducir las afectaciones a la industria aguacatera.

El aviso fue difundido un día después de que autoridades mexicanas informaran sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado como presunto líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a quien autoridades federales identifican como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Además, el 1 de agosto, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho” o “Poncho la Quiringua”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes y buscado por autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que llevara a su captura.

Tras esa detención se registraron bloqueos e incendios de vehículos en distintos municipios de Michoacán, por lo que autoridades federales y estatales desplegaron acciones para restablecer las condiciones de seguridad.

Un día después, el 6 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó mil 557 efectivos hacia Michoacán para reforzar las labores de seguridad en las principales zonas productoras de aguacate del estado, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y en respuesta al contexto de violencia que ha impactado la cadena de exportación del fruto.

El despliegue inició a las 07:00 horas de este jueves 6 de agosto con el traslado vía terrestre de 657 elementos de la Guardia Nacional y 900 integrantes del Ejército desde distintos puntos del país.

Las operaciones contemplan patrullamientos, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en los municipios de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora. La dependencia señaló que las actividades se desarrollarán con apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con respeto a los derechos humanos.