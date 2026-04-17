EU alerta sobre elección de jueces en México; pide independencia judicial para proteger inversión

Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, expresó ante el Subcomité del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, la preocupación del Gobierno de Donald Trump respecto a la elección de jueces en México, al exigir que los juzgadores electos sean calificados e independientes, y que no queden al servicio de los cárteles, de potencias extranjeras ni de ningún otro actor capaz de actuar en detrimento de los inversionistas de Estados Unidos.

Kozak aclaró que la elección popular de juzgadores no es, por definición, contraria al Estado de Derecho, pues ese mecanismo existe en varios estados de Estados Unidos.

No obstante, subrayó que la inquietud del Gobierno estadounidense radica en la calidad e independencia de quienes resulten electos.

“Se necesitan jueces calificados e independientes, que no estén al servicio de los cárteles, los chinos ni de nadie más. Es un tema que nos preocupa y lo hemos dejado claro”, señaló ante los legisladores.

El funcionario indicó que la preocupación se ha comunicado al Gobierno de México en repetidas ocasiones, en conjunto con la comunidad de inversionistas de Estados Unidos que opera en territorio mexicano.

Describió la situación como un proceso “en constante evolución” y precisó que, si México desea atraer inversiones, debe adoptar las medidas necesarias —incluso dentro del marco legal vigente que el propio país se dio— para que su sistema judicial genere confianza y no sea utilizado en contra de los inversores.

Las declaraciones del funcionario se produjeron el mismo 16 de abril en que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa planteó una serie de ajustes a la reforma judicial durante la presentación del libro “Reflexiones sobre la elección judicial 2025 en México”, del Centro de Capacitación para el Nuevo Poder Judicial, en la Ciudad de México.

Entre sus propuestas, Esquivel Mossa planteó restablecer las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicar un examen de conocimientos básicos a los aspirantes a cargos del Poder Judicial de la Federación, y reducir el número de plazas a elegir en los comicios de 2027 únicamente a las vacantes, estimadas entre 200 y 450.