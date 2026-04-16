EU amplía restricciones de visas a aliados de adversarios en el hemisferio; ya actuó contra 26

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la expansión de su política de restricción de visas para individuos en el hemisferio occidental que apoyen a los adversarios de Washington en acciones que socaven los intereses estadounidenses en la región, y confirmó que ya tomó medidas contra 26 personas en varios países en el marco de esa política.

En un mensaje difundido a través de la cuenta oficial de la red social X, el Departamento de Estado señaló que la medida ya había operado contra 26 personas en distintas naciones del hemisferio, sin precisar sus identidades ni sus países de origen.

“El Departamento de Estado está restringiendo las visas estadounidenses para individuos de países en nuestro hemisferio que apoyan a nuestros adversarios en socavar los intereses de Estados Unidos en nuestra región”, indicó la dependencia, que agregó que la administración encabezada por el Presidente Donald Trump continuaría trabajando por la seguridad y prosperidad de la región.

La política ampliada se suma a una serie de medidas migratorias de la administración de Trump que han impactado de manera directa a funcionarios mexicanos.

El 14 de octubre de 2025, la agencia Reuters informó, con base en declaraciones de dos funcionarios mexicanos que prefirieron el anonimato, que el Gobierno de Estados Unidos había revocado visas a al menos 50 políticos y funcionarios de México, en su mayoría militantes o ligados a Morena.

Marco Rubio, titular del Departamento de Estado, reiteró en distintas ocasiones que contar con una visa es un privilegio, no un derecho.