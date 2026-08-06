EU amplía revisión de redes sociales para solicitantes de visa

El Gobierno de Estados Unidos anunció este 6 de agosto que ampliará el control de las cuentas en redes sociales de los ciudadanos extranjeros que soliciten visados, medida que a partir de ahora alcanzará también a los periodistas extranjeros y a ciertos ciudadanos de México y Canadá, en el marco del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el Presidente Donald John Trump.

El escrutinio ya se aplicaba a numerosas categorías de visados para ingresar a EU, entre ellas las de estudiantes extranjeros y participantes en programas de intercambio cultural, quienes deben modificar la configuración de privacidad de sus perfiles para hacerlos públicos como condición para el trámite.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, compartió en la red social X un artículo del medio Daily Signal en el que se señaló que el Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés) extendió la verificación de redes sociales a otros tipos de visados para extranjeros.

Un portavoz del DOS explicó en un correo electrónico dirigido a la agencia AFP que la revisión de los perfiles en línea busca que los solicitantes acrediten que cumplen los requisitos previstos en la legislación estadounidense y que ninguna persona represente un riesgo para la seguridad de ese país.

La política ha sido criticada por organizaciones no gubernamentales que invocan la protección de la vida privada.

Donald Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una prioridad, con expulsiones masivas de migrantes en situación irregular, y también ha restringido de forma considerable la entrada legal de ciudadanos extranjeros.

Marco Antonio Rubio García, titular del DOS, ha reiterado que contar con una visa constituye un privilegio y no un derecho.

Según nuevas normas que deben entrar en vigor próximamente, salvo que el Congreso de EU las bloquee, los periodistas extranjeros quedarán limitados a estancias de 240 días —aproximadamente ocho meses— en territorio estadounidense, aunque podrán solicitar renovaciones por períodos idénticos.

La medida se inscribe en una secuencia de disposiciones que la Administración estadounidense ha aplicado desde 2025 sobre la verificación de solicitantes.

El 29 de mayo de 2025, la Embajada de EU en México confirmó la ampliación del proceso de evaluación de redes sociales para todos los solicitantes de visa, y precisó que la verificación de seguridad se realiza desde el momento de la solicitud, durante la adjudicación y a lo largo del periodo de validez del documento migratorio.

El 18 de junio del mismo año, el DOS instruyó que los aspirantes a visas F, M y J hicieran públicos sus perfiles digitales.

El 10 de diciembre de 2025, el Gobierno estadounidense publicó en el Registro Federal un aviso para exigir a los turistas de los 42 países exentos de visa la revelación de sus historiales en redes sociales de los últimos cinco años, junto con números telefónicos empleados durante ese periodo, direcciones de correo electrónico de la última década, información de familiares y datos biométricos, dentro de las solicitudes del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés).

La ampliación del escrutinio digital coincide con la ofensiva que Washington mantiene sobre la clase política mexicana mediante la revocación de visados.

La agencia Reuters informó el 14 de octubre de 2025 que el Gobierno de EU había cancelado el documento migratorio al menos a 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría militantes o ligados a Morena, entre ellos la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confirmó la cancelación de su visa en mayo de 2025.

David Arizmendi, vocero de la Embajada de EU en México, precisó el 27 de octubre de 2025 que las visas pueden cancelarse en cualquier momento cuando existan indicios de que su titular ya no cumple con los requisitos, sin que sea necesaria una sentencia penal, al amparo de la Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó el 29 de mayo de 2025 su desacuerdo con la revisión de redes sociales aplicada a los solicitantes de visas de estudiante y anunció que su Gobierno analizaría el alcance de la disposición para los mexicanos afectados.

La Mandataria de México también descartó, el 22 de mayo de 2026, imponer visas a ciudadanos estadounidenses y canadienses, al considerar que una medida de esa naturaleza podría generar un conflicto innecesario.