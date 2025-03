EU aplaza un mes los aranceles a automóviles importados desde México, confirma vocera

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, informó este miércoles que el Presidente Donald Trump exentó por un mes a las tres grandes fabricantes de Estados Unidos -Ford, Stellantis y General Motors- del arancel de 25 por ciento impuesto, un día antes, a las importaciones desde México y Canadá, mientras cumplieran con las reglas del T-MEC.

”Hablamos con los tres grandes concesionarios de automóviles y vamos a otorgar una exención de un mes a cualquier automóvil que pase por el T-MEC. Los aranceles recíprocos seguirán entrando en vigor el 2 de abril [de 2025]”, dijo la vocera de la Casa Blanca.

”Pero a pedido de las empresas asociadas con el T-MEC, el presidente les está dando una exención por un mes, para que no estén en desventaja económica”, agregó Leavitt, quien también detalló que Trump habló, más temprano, con la presidenta ejecutiva de GM, Mary Barra, el director ejecutivo de Ford, Jim Farley -junto con el jefe de dicha automotriz, Bill Ford-, y el presidente de Stellantis, John Elkann.

”Solicitaron la llamada. Hicieron la solicitud y el Presidente está feliz de hacerlo. Es una exención de un mes”, añadió la portavoz de la Casa Blanca, quien, sin embargo, no aclaró, por ejemplo, si las autopartes para construir un vehículo, la mayoría de ellas procedentes de México y Canadá, también gozarían de la exención al cruzar fronteras.

Este mismo miércoles, Trump sostuvo una llamada telefónica con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la que el Mandatario estadounidense dijo que los avances en combate a fentanilo no eran suficientes.

”Justin Trudeau, de Canadá, me llamó para preguntarme qué se podía hacer con los aranceles. Le dije que muchas personas habían muerto a causa del fentanilo que llegó a través de las fronteras de Canadá y México, y nada me había convencido de que se hubiera detenido. Dijo que había mejorado, pero yo le respondí: Eso no es suficiente”, afirmó Trump en su cuenta de la red social Truth.

”¡La llamada terminó de una manera ‘algo’ amistosa!”, enfatizó, quien también acusó a Trudeau de usar el problema de los aranceles para mantenerse en el poder.

”¡Buena suerte, Justin! [...] No pudo decirme cuándo se celebrarán las elecciones canadienses, lo que me hizo sentir curiosidad, como si me preguntara qué estaba pasando aquí”, insistió.