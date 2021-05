El anuncio, que puede calificarse de histórico, se produce cuando la situación en la India recuerda a los Estados más desarrollados que hasta que el coronavirus no sea derrotado en todo el mundo nadie estará totalmente a salvo por el riesgo de que surjan nuevas variantes, publicó elpais.com.

También lo hará para aumentar las materias primas necesarias para producir esas vacunas. Tai ha reconocido, no obstante, que tomará tiempo alcanzar el “consenso” global requerido para renunciar a las protecciones bajo las reglas de la OMC.

En video, el presidente Joe Biden ha anunciado este miércoles su nuevo objetivo de vacunación: llegar a su fiesta del 4 de julio con 160 millones de personas inmunizadas, casi la mitad de la población.

Críticos con la liberalización

Los defensores de la medida aseguran que la exención permitiría “aumentar la producción mundial” de vacunas, así como distribuirlas mejor por el mundo.

Los críticos, según los documentos de debate de la OMC, la consideran “contraproducente”. Son escépticos sobre su viabilidad y la critican por “poner en riesgo la innovación” y los “esfuerzos de colaboración” puestos en marcha por parte de la industria farmacéutica para satisfacer la demanda de vacunas con base en acuerdos entre compañías.

El anuncio de esta noche de la Administración de Joe Biden despeja en gran medida un camino que se aventuraba largo y tortuoso en los próximos meses.

“Con voluntad política, todo es posible”. Esta ha sido una de las frases más repetidas por las decenas de entidades de la sociedad civil, como Salud por Derecho en España o Médicos Sin Fronteras (MSF) en todo el mundo, ante los obstáculos que la industria y los países ricos han venido poniendo a la petición de liberar las patentes.

Lo que queda por delante, sin embargo, no es fácil, alertan los expertos. Las grandes empresas farmacéuticas han hecho en los últimos meses enormes esfuerzos para ampliar al máximo la producción de vacunas con acuerdos entre ellas, las llamadas licencias voluntarias, y pese a ello no han logrado siempre sus objetivos.

Los cuellos de botella en las cadenas de suministro de materias primas podrían no desaparecer, ha avisado la industria, que añade que la complejidad de la producción de vacunas hace que no siempre sea posible transferir el conocimiento. Johnson & Johnson, por ejemplo, asegura que de 100 candidatos a asociarse para la fabricación, solo 10 cumplían los requisitos.

Y el presidente ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, defendió el martes en una entrevista citada por The Wall Street Journal que no tenía sentido compartir las patentes porque, según él, no implicaría un aumento de la producción.

El responsable de Pfizer aseguró que la farmacéutica lleva un año trabajando para aumentar la fabricación y reducir la brecha entre países, y que una suspensión de las patentes desalentaría a las empresas de biotecnología a desarrollar productos en futuras pandemias.

Hasta ahora el mayor esfuerzo común es COVAX, la iniciativa liderada por la OMS, Naciones Unidas y la Alianza para las Vacunas (GAVI) creada para garantizar el acceso a la vacuna en países en desarrollo. Ha distribuido hasta la fecha cerca de 50 millones de vacunas en unos 120 países. Las entregas están muy lejos de los 2.000 millones de dosis que el programa se puso como objetivo para repartir antes de que acabe el 2021, un 80% de ellas a los países con mayores dificultades económicas.

La pandemia se ha cobrado hasta la fecha 3,2 millones de vidas y ha infectado a más de 437 millones de personas.

Las Bolsas no han acogido bien la noticia. Las acciones de las farmacéuticas que fabrican vacunas contra el coronavirus cayeron drásticamente tras conocerse la noticia: las de Moderna retrocedieron un 6,19%, mientras que las de BioNTech lo hicieron un 3,45%. La caída de Novavax rozó el 5%, mientras Pfizer cerró sin pérdidas.