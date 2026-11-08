EU aprueba posible venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipamiento militar a México

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una resolución mediante la cual aprobó una posible venta militar al Gobierno de México consistente en 11 helicópteros UH-60M Black Hawk y equipos relacionados, por un valor estimado de 1.075 millones de dólares.

La solicitud del Gobierno de México comprende la adquisición de 11 aeronaves UH-60M Black Hawk, 27 motores T700-GE-701D, 27 sistemas integrados de navegación inercial/GPS EAGLE-M+429 y 27 radios de comunicación satelital AN/ARC-231A RT-1987.

Asimismo, el paquete incluye armamento, sistemas de visión nocturna, equipos de navegación, blindaje balístico y componentes de soporte logístico.

De acuerdo con el organismo estadounidense, la transacción responde a objetivos bilaterales y de seguridad.

“Esta venta propuesta respaldará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos al mejorar la seguridad de un aliado que constituye una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en América del Norte.”

El organismo también indicó que la posible venta incidirá en las capacidades operativas de las fuerzas mexicanas.

“La venta propuesta contribuirá a la modernización de la flota de helicópteros de México y aumentará su eficiencia mediante la consolidación de los tipos de helicópteros y la ampliación de la flota existente de UH-60M.”

Además, el informe oficial detalla que la adquisición cumplirá funciones específicas en materia de seguridad interior, reforzará las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México “y fortalecerá la capacidad de México para brindar apoyo aéreo a sus fuerzas que participan en operaciones antidrogas”.

El Departamento de Estado señaló que la transacción no modificará las condiciones estratégicas de la región.

La empresa Sikorsky, subsidiaria de Lockheed Martin ubicada en Stratford, Connecticut, fungirá como el contratista principal del proyecto.

“La implementación de esta venta propuesta requerirá que 15 representantes adicionales del Gobierno de los EE. UU. o contratistas viajen a México por un período prolongado para el reprocesamiento y despliegue de equipos, verificación del sistema, capacitación y soporte técnico y logístico”.

Finalmente, el gobierno estadounidense puntualizó que el proyecto no afectará las capacidades de defensa de su país y que los posibles acuerdos de compensación se determinarán en las negociaciones posteriores entre el comprador y el contratista.