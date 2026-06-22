EU asegura 43 mil cartuchos en Arizona destinados a cárteles mexicanos

Autoridades fronterizas de Estados Unidos aseguraron 43 mil cartuchos para armas de fuego en el puerto fronterizo de Mariposa, en Tucson, Arizona, que pretendían ser introducidos a territorio mexicano, informó Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

Detalló a través de sus redes sociales que el decomiso se realizó en un solo día y que las municiones fueron localizadas en dos vehículos.

En el primero se transportaban 40 cajas con 15 mil cartuchos, mientras que en el segundo se hallaron 44 cajas con 28 mil cartuchos calibre 7.62x39, utilizados en rifles de asalto como el AK-47.

Johnson señaló que el hallazgo reafirma el compromiso de la administración del Presidente Donald Trump de frenar el flujo ilegal de armas hacia México.

“Este decomiso reafirma el compromiso del Presidente Donald Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles. También demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva para identificar y detener actividades ilícitas”, escribió.

Advirtió que, independientemente del método que utilicen los grupos delincuenciales para intentar introducir armas y municiones de contrabando, las autoridades estadounidenses contarán con los recursos tecnológicos necesarios para detectarlas.

“Trabajando juntos, Estados Unidos y México fortalecemos la seguridad y hacemos que nuestras naciones sean más seguras”, sostuvo.