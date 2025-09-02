EU ataca embarcación en el Caribe y dice que murieron 11 personas

El Ejército de Estados Unidos realizó este martes un ataque letal en el sur del Caribe contra una embarcación con drogas que supuestamente había partido de Venezuela, según lo informó el Presidente Donald Trump.

Después, la Casa Blanca detalló que en dicha operación militar murieron 11 personas en aguas internacionales y que se dirigían a Estados Unidos.

”Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque contra narcoterroristas del Tren de Aragua. El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate”, publicó la Casa Blanca.

Luego, el Presidente de Estados Unidos compartió en su cuenta de la red social Truth, que gracias a órdenes suyas, las fuerzas militares estadounidenses ataron a “narcoterroristas” del Tren Aragua, y acusó que la organización era operada por Nicolás Maduro.

”Hoy temprano, por mis órdenes, las Fuerzas Militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua positivamente identificados en el área de responsabilidad del Comando Sur. El TDA es una Organización Terrorista Extranjera designada, que opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos masivos, tráfico de drogas, trata de personas y actos de violencia y terror en Estados Unidos y en el hemisferio occidental”, escribió Trump, quien también detalló que el barco se encontraba en aguas internacionales y que transportaba “narcóticos ilegales” con destino a Estados Unidos.

”Que esto sirva como advertencia para cualquiera que siquiera piense en llevar drogas a los Estados Unidos de América. ¡CUIDADO!”, dijo el presidente, quien, antes, durante una conferencia de prensa, reveló que las fuerzas estadounidenses habían disparado “contra una embarcación [...] que transportaba drogas, muchas drogas. Así que la eliminamos”.

”Cuando salgan de la sala, verán que hace apenas unos minutos literalmente derribamos una embarcación, una embarcación que transportaba drogas, muchas drogas”, expresó Trump, durante una reunión en la Oficina Oval.

”Ocurrió hace unos momentos, y nuestro gran general, jefe del Estado Mayor Conjunto, nos dio un pequeño informe. Tenemos muchas drogas entrando a nuestro país, llegando desde hace mucho tiempo, y estas venían de Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela. La eliminamos, y podrán ver eso cuando termine esta reunión”, agregó.

Sin embargo, el Gobierno de Venezuela acusó a Estados Unidos de crear con inteligencia artificial el video publicado por Trump, con imágenes del anunciado ataque contra una embarcación.

A través de la aplicación móvil Telegram, Freddy Alfred Nazareth Ñáñez Contreras, Ministro de Comunicación e Información del Gobierno de Venezuela dijo que “parece” que Rubio García, “sigue mintiéndole a su presidente” y, “luego de meterlo en un callejón sin salida, ahora le da como ‘prueba’ un video con IA”.

”Basta ya Marco Rubio de alentar la guerra e intentar manchar las manos de sangre al Presidente Donald Trump. Venezuela no es una amenaza”, agregó, quien compartió en su canal de Telegram el video publicado por el Mandatario estadounidense.