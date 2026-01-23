EU ataca lancha presuntamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental; deja 2 muertos

Estados Unidos ejecutó este viernes un ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, operación que dejó dos tripulantes muertos y un sobreviviente, según informó el Comando Sur de EU.

El ataque, ordenado por Peter Brian Hegseth, titular del Departamento de Guerra de EU, constituyó la primera acción de este tipo desde la captura del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

La operación formó parte de la campaña denominada Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear), desplegada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear bajo la dirección del SOUTHCOM.

Según el comunicado oficial publicado redes sociales, servicios de inteligencia confirmaron que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y era operado por lo que el Gobierno de Estados Unidos clasifica como Organizaciones Terroristas Designadas.

El SOUTHCOM, con sede en Doral, Florida, notificó inmediatamente a la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, por sus siglas en inglés) para activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente. La agencia militar difundió un video en blanco y negro que muestra el momento en que la embarcación estalló en llamas tras el impacto.

El ataque del 23 de enero elevó al menos a 117 el número de personas muertas en operaciones militares contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico como parte de la Operación Lanza del Sur, campaña que el Gobierno del Presidente Donald Trump inició en septiembre de 2025.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses perpetraron al menos 32 ataques contra más de 35 supuestas narcolanchas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico Oriental.

La Operación Lanza del Sur recibió su nombre formal el 13 de noviembre de 2025 mediante un anuncio de Hegseth, quien declaró que la misión buscaba “defender la patria, eliminar narcoterroristas del hemisferio y proteger a la nación de las drogas que están matando al pueblo”.

La campaña se coordina entre el SOUTHCOM, cuya área de responsabilidad abarca 31 países de América Latina y el Caribe, y la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, con sede en la Estación Naval Mayport, Florida.

La designación de organizaciones criminales como Organizaciones Terroristas Designadas otorga a las agencias de seguridad y fuerzas armadas estadounidenses mayores facultades para actuar en su contra, incluido el bloqueo de activos financieros y la prohibición de ingreso a territorio estadounidense de sus miembros.

En febrero de 2025, Marco Antonio Rubio, titular del Departamento de Estado de EU, designó como organizaciones terroristas internacionales a seis cárteles mexicanos, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación; y a dos pandillas sudamericanas, entre ellas el Tren de Aragua.

El último ataque previo al del 23 de enero ocurrió el 31 de diciembre de 2025, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear atacó dos embarcaciones en el Pacífico Oriental, causando cinco muertos. Antes de esa fecha, el 29 y 30 de diciembre de 2025, fuerzas estadounidenses destruyeron cinco narcolanchas en operaciones que resultaron en al menos ocho muertes.

La captura de Maduro el 3 de enero, denominada Operación Determinación Absoluta (Operation Absolute Resolve), fue ejecutada por comandos del Ejército de Estados Unidos en Caracas tras meses de planificación.

La operación, que involucró más de 150 aeronaves militares, culminó con la extracción de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico ante un tribunal federal de Manhattan. Ambos se declararon no culpables el 5 de enero, y la siguiente audiencia quedó fijada para el 17 de marzo del mismo año.

La serie de ataques contra narcolanchas ha generado controversias, ya que numerosos expertos consideran ilegales las acciones militares en aguas internacionales sin presentación de pruebas contundentes sobre el cargamento de las embarcaciones atacadas.

Las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles adicionales sobre la nacionalidad de los tripulantes ni el tipo de cargamento que transportaba la embarcación atacada el 23 de enero de 2026.