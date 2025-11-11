EU atacó embarcaciones que presuntamente transportaban drogas cerca de costas mexicanas

Tres de los ataques ejecutados por el gobierno de Estados Unidos a lanchas, que presuntamente transportaban drogas, fueron cerca de la costa sur de México, reveló el periodista mexicano, Arturo Ángel.

En una publicación en su cuenta oficial en X, antes Twitter, Ángel detalló que es información basada en datos del Gobierno estadounidense.

“OJO. De acuerdo con datos confirmados por Estados Unidos, al menos tres de los ataques vs narcolanchas han ocurrido cerca de las cosas de Acapulco Guerrero. Aquí los detalles de esta ofensiva que ya ha dejado 76 muertos (sic)”, expuso el periodista este 11 de noviembre.

La revelación de esta información se da apenas un día después de que el Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció el ataque a dos lanchas en el Oceáno Pacífico, que dejó como saldo seis hombres muertos.

“Según nuestros servicios de inteligencia, se sabía que estos buques estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, indicó el funcionario federal de Estados Unidos.

También afirmó que los ataques fueron en aguas internacionales, y que en cada embarcación iban tres hombres, los cuales fallecieron tras la ofensiva.

La información publicada por Arturo Ángel, también se hizo pública en el contexto de presión por parte del Gobierno del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la administración de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para el combate de los cárteles de la droga, en el que el Mandatario estadounidense también ha catalogado a dichas organizaciones criminales como grupos terroristas.

Además, Sheinbaum Pardo, confirmó anteriormente la propuesta de Trump de una intervención directa de agentes estadounidenses sobre el territorio mexicano.