EU aumenta recompensa por hasta Dls. 10 millones por ‘El Abuelo’, ex líder autodefensas en Michoacán

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció este 14 de agosto, bajo el Programa de Recompensas de Narcóticos , el aumento de recompensas, de hasta 26 millones de dólares, por información que condujera al arresto y/o condena, en cualquier País, de narcotraficantes mexicanos asociados con Cárteles Unidos en México, entre ellos de Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, ex líder de las autodefensas en Michoacán -entre 2014 y 2015-, por quien ofreció hasta 10 millones de dólares.

“El Abuelo” había sido detenido en varias ocasiones por elementos de la secretarías de la Defensa Nacional y Marina en el municipio de Tepalcatepec, por supuestos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación.

Farías Álvarez fue asociado entre 2006 y 2009, por autoridades federales mexicanas con el Cártel de Los Valencia.

En 2009, la ahora extinta Procuraduría General de la República aseveró que “El Abuelo” había sido detenido en Buenavista, con una pistola calibre .10 milímetros y un paquete de hachís. Un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit lo sentenció a tres años y tres días de prisión, así como a 50 días de multa.

“El Abuelo” es hermano del ex Presidente Municipal de Tepalcatepec, Uriel Farías Álvarez, apodado “El Paisa”, militante del PRI, detenido en mayo de 2009, durante un operativo de las fuerzas federales que fue conocido como “El Michoacanazo”, en el que fueron aprehendidos 37 funcionarios públicos más.

En el auge de las autodefensas michoacanas, en 2014, “El Abuelo” apareció en una fotografía que causó mucha polémica, debido a que estaba al lado de Alfredo Castillo Cervantes, quien en ese periodo se desempeñaba como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, encuentro que generó un escándalo, debido a que la Sedena y la PGR lo identificaron como “lugarteniente” del Cártel de Los Valencia, en dicha entidad.

Ante las críticas, el funcionario federal dijo que desconocía las acusaciones en contra de Farías Álvarez, quien también fue identificado por las autoridades mexicanas como presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mencionó que otros de los delincuentes por los cuales se aumentó la recompensa fueron: Nicolás Sierra Santana, “El Gordo” (hasta 5 millones de dólares); Alfonso Fernández Magallón, “Poncho” (5 millones de dólares); Luis Enrique Barragán Chávez, “R5”, “Wicho” y/o “Güicho” (hasta 3 millones de dólares); y, Edgar Orozco Cabadas, “El Kamoni”, de hasta 3 millones de dólares.

“Cárteles Unidos surgió como una alianza de cárteles más pequeños en el estado de Michoacán, México, para prevenir la incursión de cárteles más grandes y organizaciones criminales en Michoacán, incluyendo a los Caballeros Templarios y, más recientemente, el Cártel de Jalisco Nueva Generación”, indicó Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado, en un comunicado.

“Miembros de Cárteles Unidos y sus socios participan en la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo en el territorio michoacano que controlan. La cocaína se adquiere en Colombia y luego se envía a Estados Unidos utilizando algunos de los mismos canales de transporte que se utilizan para el envío de metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos”, agregó Bruce, quien también recordó que el 20 de febrero de 2025, el DOS designó a dicho grupo delictivo como Organización Terrorista Extranjera y Organización Terrorista Especialmente Designada.

“Las ofertas de recompensas de hoy complementan las acusaciones del Departamento de Justicia contra los objetivos de las recompensas en el Distrito de Columbia y el Distrito Este de Tennessee. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro también anunció sanciones contra los objetivos de las recompensas y otros siete miembros de Cárteles Unidos”, abundó.

“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos conocidos cárteles mexicanos -Cárteles Unidos y Los Viagras- y a siete personas afiliadas, vinculadas al terrorismo, el narcotráfico y la extorsión en el sector agrícola mexicano. Esta medida del Tesoro, adoptada en cumplimiento de las autoridades antinarcóticos y antiterroristas, implementa la directiva del presidente Trump de eliminar por completo los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales que amenazan al pueblo estadounidense”, señaló el Departamento del Tesoro en otro comunicado.

“Las sanciones de hoy llaman aún más la atención sobre las diversas e insidiosas formas en que los cárteles participan en actividades violentas y explotan un comercio que, de otro modo, sería legítimo. El Tesoro, junto con nuestros aliados en las fuerzas del orden estadounidenses, seguirá combatiendo todos los esfuerzos de los cárteles por generar ingresos para sus planes violentos y delictivos”, declaró Scott Bessent, titular del Departamento del Tesoro.

“La acción de hoy complementa la apertura de las acusaciones formales contra cinco de las personas identificadas a continuación por los grandes jurados federales del Distrito de Columbia y el Distrito Este de Tennessee. Además, el Departamento de Estado anunció ofertas de recompensas por narcóticos a cambio de información que conduzca al arresto o la condena de estas cinco personas”, agregó la OFAC.

“Las sanciones de hoy se coordinaron estrechamente con el Departamento de Justicia, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Administración para el Control de Drogas, el Buró Federal de Investigaciones y la Unidad de Inteligencia Financiera”, destacó.

“Esta medida, que desmantela la participación de los cárteles en la extorsión, también se suma a las recientes acciones de la OFAC dirigidas a otras fuentes de ingresos alternativas para los cárteles mexicanos, como las redes dedicadas al robo de combustible , el tráfico de armas y el tráfico de personas”, abundó.

“Michoacán, un estado del occidente de México, alberga numerosas organizaciones criminales que compiten por territorio, muchas de las cuales han sido designadas por la OFAC. A medida que estas organizaciones crecen, se dividen y compiten por el control, han surgido nuevos cárteles en los últimos años. Estos grupos, incluidos los designados hoy, luchan por el control de las rutas del narcotráfico y la oportunidad de participar en lucrativas prácticas de extorsión que perjudican los intereses de Estados Unidos y México”, dijo.

Los cárteles mexicanos, incluidos Cárteles Unidos y Los Viagras, expuso, han causado un derramamiento de sangre significativo en México y Estados Unidos a través de su promoción del narcotráfico y la violencia.

Recordó que el 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado anunció la designación de Cárteles Unidos, también conocido como ‘United Cartels’, como una Organización Terrorista Extranjera de conformidad con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en su forma enmendada, y como un Terrorista Global Especialmente Designado, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, en su forma enmendada.

“Hoy, la OFAC está sancionando adicionalmente a Cárteles Unidos de conformidad con la EO 14059 por haber participado, o intentado participar, en actividades o transacciones que han contribuido materialmente, o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, determinó.

“Cárteles Unidos es responsable de la producción de opioides sintéticos y su tráfico a Estados Unidos. Además, la organización se dedica a la extorsión y a diversas actividades delictivas. En su brutal conflicto con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, otra organización terrorista extranjera y el Grupo de Acción de Seguridad Nacional, Cárteles Unidos ha cometido actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden, desestabilizando aún más a Michoacán. Incluso se le vincula con el reclutamiento de mercenarios extranjeros y el uso de artefactos explosivos improvisados, lo que ha causado la muerte de soldados mexicanos”, subrayó.

La OFAC también está sancionando a Los Viagras, explicó, una organización criminal con sede en Michoacán que ha traficado metanfetamina y cocaína.

Dijo que en su conflicto por el control de Michoacán, Los Viagras se han aliado recientemente con el CJNG, uno de los dos cárteles mexicanos principales responsables del suministro de fentanilo ilícito a Estados Unidos.

Además, añadió, Los Viagras han extorsionado a productores de aguacate y cítricos, ganaderos y pueblos enteros para generar ingresos. En un caso, el grupo incluso estableció redes de internet y exigió a un municipio local el pago por ellas bajo riesgo de muerte. Los Viagras también han llevado a cabo secuestros y atacado a las fuerzas de seguridad mexicanas.

La extorsión criminal está particularmente extendida en el lucrativo sector agrícola y económico de Michoacán, dijo, los cárteles extorsionan rutinariamente a agricultores, empacadores y otros involucrados en la cosecha y exportación de productos agrícolas, como el aguacate, exigiendo pagos obligatorios a través de sus afiliados.

“Cuando las víctimas no pueden o no quieren pagar, se enfrentan al riesgo de sufrir graves daños a la propiedad o incluso la muerte. En ciertas zonas donde varios cárteles se enfrentan constantemente por la influencia y el control, las víctimas pueden ser objeto de múltiples pagos de extorsión”, insistió el Gobierno de EU.

“Funcionarios agrícolas estadounidenses incluso han recibido amenazas en los últimos años, lo que ha provocado interrupciones en las exportaciones de aguacate de México a Estados Unidos. Además, los cárteles con sede en Michoacán participan en la confiscación de tierras, la deforestación y la tala ilegal para cultivar sus propios productos agrícolas como parte de un esfuerzo más amplio para diversificar sus fuentes de ingresos”, indicó.

“Juan José Farías Álvarez (Farias Álvarez), ‘El Abuelo’, es el jefe de Carteles Unidos. En esa capacidad, ha cometido asesinatos y traficado con drogas. Luis Enrique Barragán Chávez (Barragán Chávez), ‘Wicho’, es un líder regional de Carteles Unidos involucrado en la extorsión relacionada con el aguacate. Alfonso Fernández Magallón (Fernández Magallón), ‘Poncho’, ha reclutado a ex militares y policías de Colombia para Carteles Unidos para enfrentar al CJNG. Edgar Valeriano Orozco Cabadas , ‘El Kamoni’, es un colaborador cercano de Farias Álvarez y supervisa a los sicarios de Carteles Unidos”, especificó la OFAC.

“La OFAC también sancionó hoy a tres miembros de alto rango de Los Viagras: Nicolás Sierra Santana (Sierra Santana), ‘El Gordo’, uno de los fundadores de Los Viagras y líder histórico del grupo. Heladio Cisneros Flores (Cisneros Flores), ‘La Sirena’, es un miembro destacado de la organización y estuvo vinculado al asesinato de una figura prominente de la lucha contra los cárteles. César Alejandro Sepúlveda Arellano (Sepulveda Arellano), ‘El Botox’, es un líder de Los Viagras responsable del asesinato de un productor de cítricos”, puntualizó el USDT.