EU autoriza venta de petróleo a Cuba solo para sector privado

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó el 25 de febrero la venta y reexportación de petróleo y gas a Cuba, bajo la condición de que el combustible sea destinado exclusivamente a ciudadanos y empresas del sector privado cubano, en una medida que busca disociar el suministro energético del régimen castrista de los beneficios derivados de la transacción.

“El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP”, señaló la nota explicativa emitida por el Departamento del Tesoro.

El documento también precisa que “para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias”.

La medida se produce en el marco de las sanciones que Washington impuso a países y empresas que exportaran petróleo a Cuba tras la caída del Presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, lo que condujo a La Habana a una situación crítica.

El régimen, ya inmerso en una grave crisis económica, anunció que estaba dispuesto a negociar y flexibilizó sus medidas internas para la importación de combustible, autorizando por primera vez en casi 70 años la entrada de combustible a través de vías privadas.

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio emitieron la aclaración en respuesta a preguntas formuladas por “potenciales exportadores” respecto a las condiciones permitidas.

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro advirtió que “los exportadores y reexportadores tienen la responsabilidad de revisar las actuales guías del Departamento de Comercio”.

La nota también puntualiza que el petróleo y el gas saldrán desde Estados Unidos, aunque el origen inicial del crudo sea Venezuela.

Esta acción forma parte de una estrategia más amplia que Washington empleó semanas antes, cuando el Departamento de Estado anunció millones de dólares en ayuda humanitaria de urgencia —incluyendo medicamentos y alimentos— para el pueblo cubano, canalizada a través de la Iglesia católica, en respuesta a los daños causados por el huracán “Melissa”.

El Presidente Donald Trump aseguró, en su discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado el 24 de febrero, que la cantidad de petróleo recibido del “nuevo amigo y socio” venezolano asciende a 80 millones de barriles, cifra superior a los 30 o 50 millones que había mencionado en declaraciones previas.

Trump había señalado que ese crudo venezolano sería vendido en el mercado a precios internacionales, con prioridad para empresas estadounidenses, y que los ingresos serían enviados a Caracas bajo estrictas condiciones, en el marco del control que ejerce sobre el destino del crudo venezolano tras la intervención militar en ese País.