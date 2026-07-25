EU celebra retiro de Venezuela de la CPI y pide desmantelarla

Venezuela anunció el inicio de su retiro del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, una decisión que el gobierno de Estados Unidos respaldó públicamente este sábado, al tiempo que llamó a los demás Estados miembros a abandonar ese organismo.

El anuncio fue dado a conocer el viernes por el canciller venezolano, Félix Plasencia, mediante un mensaje publicado en la red social X.

El funcionario informó que, por instrucciones de la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el gobierno venezolano notificó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, su decisión de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el procedimiento para retirarse de la CPI conforme al artículo 127 de ese tratado.

“Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127″, señaló Plasencia.



Denuncias de ‘lawfare’ y señalamientos contra la Corte

En su publicación, el canciller sostuvo que Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un “sesgo geográfico” al concentrar su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global.

Asimismo, afirmó que ese patrón refleja una justicia internacional que, según el gobierno venezolano, ha sido instrumentalizada para profundizar desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y la soberanía.

El funcionario también señaló que Venezuela rechaza lo que calificó como una dimensión de lawfare, al considerar que la institución ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y que ello ha derivado en una persecución contra el pueblo venezolano.

Añadió que el país mantiene su compromiso con una justicia que respete la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.



El respaldo de Estados Unidos y el rechazo al tribunal

Un día después, el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su respaldo a la decisión del gobierno venezolano mediante otro mensaje difundido en X.

La dependencia estadounidense indicó que recibe con satisfacción la decisión del gobierno encabezado por la Presidenta interina Delcy Rodríguez de retirarse de la CPI y señaló que Venezuela se suma a los esfuerzos impulsados por Estados Unidos para desmantelar ese tribunal.

Además, sostuvo que la Corte ha investigado a Nicolás Maduro desde 2018 sin obtener resultados y acusó al organismo de destinar recursos a investigaciones y procesos contra personas de países con sistemas judiciales que, afirmó, son competentes e independientes y que no se sometieron a la jurisdicción del tribunal.

“La CPI no es ni creíble, ni independiente, ni legítima”, afirmó el Departamento de Estado.



Llamado global a abandonar el Estatuto de Roma

En el mismo mensaje, el gobierno estadounidense aseguró que, gracias al liderazgo del Presidente Donald Trump y a las acciones de funcionarios de ese país, Maduro enfrenta actualmente un proceso ante un tribunal de Estados Unidos por los delitos que le atribuye.

Finalmente, Washington reiteró su postura sobre la Corte Penal Internacional y llamó a los países que forman parte del Estatuto de Roma a retirarse del organismo.

“Estados Unidos insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma”, concluyó el Departamento de Estado.