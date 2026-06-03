EU confirma primer caso de gusano barrenador en Texas desde hace una década

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó el 3 de junio de 2026 la presencia del gusano barrenador del Nuevo Mundo en un ternero de tres semanas de nacido, localizado en el condado de Zavala, Texas. Las larvas fueron detectadas en la zona umbilical del animal, que se encontraba en un rancho en La Pryor. Se trata del primer caso confirmado en ganado bovino en el país norteamericano desde 1976, y el primero en cualquier especie desde 2016.

Brooke Rollins, titular del USDA, informó en una conferencia telefónica con periodistas que se trata del único caso bajo monitoreo y que no existían indicios de que el parásito pudiera establecerse como plaga en territorio estadounidense. La dependencia implementó cuarentenas, controles de movimiento y vigilancia en un radio de 20 kilómetros alrededor del punto de detección, y aceleró la liberación de moscas estériles para prevenir la propagación. Rollins confirmó además que un avión se dirigía al sur de Texas con una cantidad considerable de tratamiento veterinario de emergencia.

Los presidentes de los Comités de Agricultura del Senado y la Cámara de Representantes de EU, John Boozman y GT Thompson, señalaron en un comunicado conjunto que el caso confirmado “no debería ser motivo de pánico, sino más bien una señal para la plena implementación de la siguiente fase de la respuesta integral del gobierno que el USDA ha estado planificando durante meses”.

La detección llega en un momento de extrema sensibilidad para la industria cárnica estadounidense. El hato ganadero del país atraviesa su nivel más bajo en 75 años, y los precios de la carne de res han alcanzado máximos históricos. Los mercados financieros reaccionaron de forma inmediata: las acciones de Tyson Foods cayeron 4.2 por ciento ese mismo día, tocando su nivel más bajo en cinco meses, mientras que las de JBS NV cerraron a su precio mínimo desde el inicio de sus operaciones en Estados Unidos. En contraparte, los títulos de Elanco Animal Health —fabricante de uno de los tratamientos de emergencia autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés)— alcanzaron su nivel más alto en casi un mes, y los de Zoetis Inc también registraron alzas.

La Federación de Exportadores de Carne de EU indicó que no anticipa interrupciones en las exportaciones de carne de res, aunque anunció que vigilará de cerca cualquier acción de sus socios comerciales que pudiera afectar el flujo comercial.

El brote en México ha agravado el panorama. Apenas el 2 de junio de 2026, el USDA confirmó un caso a 40 kilómetros de la frontera con Texas, en el municipio de Zaragoza, Coahuila, en una cabra de cinco años. La presencia del parásito en territorio mexicano y la consecuente suspensión de importaciones de ganado vivo desde ese país han presionado a las empacadoras de carne estadounidenses, que operan con menos animales y a precios más elevados. Esa situación ha puesto en entredicho los compromisos del presidente Donald Trump respecto a la reducción de los precios de los alimentos.

El gusano barrenador fue erradicado de Estados Unidos en la década de 1990 mediante una campaña binacional. El último registro en animales de vida silvestre en ese país ocurrió en 2016, en ciervos de los Cayos de Florida, y fue eliminado a principios de 2017. El brote anterior en ganado bovino, en 1976, generó pérdidas estimadas en hasta 375 millones de dólares únicamente para la economía de Texas, sin ajustar por inflación. Por otra parte, el año anterior a la detección actual, EU confirmó un caso del parásito en un ser humano que había viajado desde Centroamérica, aunque el riesgo para las personas se considera bajo.