EU confirma que no invitó a Venezuela y Nicaragua a Cumbre

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Joseph Biden. no invitó a nadie de las administraciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros, ni del titular del Poder Ejecutivo nicaragüense, Daniel Ortega Saavedra, a la IX Cumbre de las Américas que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio, en Los Ángeles, California.

El 26 de mayo del 2022, durante una declaración ante una subcomisión del Senado, Kevin O’Reilly, alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU. y coordinador de la Cumbre, dijo que dependerá de la Casa Blanca la decisión de si se invita a Cuba a la reunión, pero afirmó que sí se pidió a los activistas de la sociedad civil cubana que asistieran.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó, el 26 de mayo del 2022, que ya recibió la invitación para que asista a la IX Cumbre de las Américas. Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano detalló que está fechada de hace cinco días, pero apenas le llegó el 25 de este mismo mes.

“Me llegó ayer la invitación esta fechada, como que está mal el correo porque está fechada de hace cinco días, pero me llegó ayer, ya voy a averiguar por qué tan tarde”, detalló el político tabasqueño, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Respecto a la invitación a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el titular del Poder Ejecutivo Federal informó que el 27 de mayo del 2022, informará respecto a la decisión de su homólogo estadounidense.

“Mañana es probable, no lo aseguro, vamos a definir la situación sobre la cumbre, mañana es probable porque estamos valorando una serie de factores”, reveló López Obrador, quien reiteró que quien no quiera asistir “que no vaya”, pero, “lo importante es que no se excluya a nadie”.

DÍAZ-CANEL, PRESIDENTE DE CUBA, DESCARTA ASISTIR A CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, descartó, el 25 de mayo del 2022 su asistencia a la IX Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio de este año, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, que tenía la “intención de excluir a varios países”.

A través de una publicación en su cuenta de la red social Twitter, el mandatario cubano indicó que Estados Unidos había concebido desde un inicio que la novena edición de la Cumbre de las Américas no fuera inclusiva.

“Era su intención excluir a varios países, entre ellos #Cuba, a pesar del fuerte reclamo regional a que se le pusiera fin a las exclusiones”, tuiteó Díaz Canel Bermúdez, quien también reconoció que el Gobierno estadounidense ha estado realizando intensas gestiones con el fin de desmovilizar los reclamos de la mayoría de los países de la región.

“Compartimos la posición de los líderes de la región que han reclamado con firmeza que todos tienen que ser invitados en pie de igualdad [...] Como siempre ocurrió en el pasado, la voz de #Cuba se hará escuchar en la IX Cumbre de las Américas”, finalizó el mandatario cubano.

El 24 de mayo del 2022, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró que la voz de su país, así como las de Cuba y Nicaragua, estarán presentes en la IX Cumbre de Las Américas, a la que ninguno de los tres Gobiernos latinoamericanos ha sido invitado.

“Pero yo les digo, a esta altura, hagan lo que hagan en Washington, la voz de Venezuela, la voz de Cuba y la voz de Nicaragua llegarán a Los Ángeles en las grandes protestas del pueblo y nuestra voz estará en esa sala. Así lo digo, nuestra voz estará presente en la cumbre de Los Ángeles, diga lo que diga el Gobierno de Estados Unidos, allí estaremos con nuestra verdad”, aseveró Maduro Moros en un acto televisado.

Si bien la Casa Blanca no ha oficializado la lista de países invitados al evento, en abril del 2022 el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Brian Nichols, dijo en declaraciones a la cadena colombiana RCN, que las invitaciones a Cuba, Nicaragua y Venezuela dependían de la decisión del presidente Joe Biden, pero que él creía que este había sido claro que los países que, por sus propias acciones, no respetan la democracia, no van a recibirlas.

Tras las advertencias de Washington, además del presidente de México, el de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, también anunció que supedita su asistencia a que no haya exclusiones en la próxima cumbre hemisférica que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California.

Por su parte, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, hizo pública, el 23 de mayo del 2022, la carta que recibió de la Casa Blanca con la invitación formal a asistir a la Cumbre, aunque él había dicho una semana antes que no iría, debido a las críticas de Washington a la designación para otro período de la fiscal general María Consuelo Porras Argueta, a la que EE.UU. ha señalada de ser un “actor corruptor”.

Mientras tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se mantiene en la posición de que no asegurará su presencia en la Cumbre de las Américas, hasta que se confirme que Estados Unidos ha invitado a todos los mandatarios de la región.

El 18 de mayo del 2022, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, aseguró que no le interesa participar. “Yo le digo desde aquí al yanqui: olvídense, no nos interesa estar en esa Cumbre, no nos interesa [...] esa cumbre no enaltece a nadie”, afirmó durante una actividad en la capital Managua.

Ortega Saavedra instó a fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que surgió en 2011 como un organismo de integración sin la presencia de EE.UU. “Tenemos que defendernos los latinoamericanos para que nos respeten”, declaró.