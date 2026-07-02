$!EU confisca 138 armas destinadas a México

Autoridades de Estados Unidos aseguraron 138 armas de fuego, entre ellas dos rifles calibre .50, que traficantes pretendían introducir de manera ilegal a territorio mexicano, informó el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Johnson indicó que la intercepción del arsenal fue posible gracias a una operación encubierta que permitió a las autoridades estadounidenses conocer con anticipación que el ilícito se llevaría a cabo.