$!EU confisca 138 armas destinadas a México

Autoridades de Estados Unidos aseguraron 138 armas de fuego, entre ellas dos rifles calibre .50, que traficantes pretendían introducir de manera ilegal a territorio mexicano, informó el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Johnson indicó que la intercepción del arsenal fue posible gracias a una operación encubierta que permitió a las autoridades estadounidenses conocer con anticipación que el ilícito se llevaría a cabo.
“Gracias a una operación encubierta, autoridades estadounidenses confiscaron 138 armas de fuego -incluidos dos rifles calibre .50- que traficantes pretendían enviar a México desde Carolina del Norte”, señaló.
El Embajador destacó que el aseguramiento del arsenal representa una muestra del compromiso del Presidente de Estados Unidos Donald Trump, para contrarrestar el tráfico de armas hacia México.
“Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones”, escribió Johnson en la publicación.
El tráfico de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México ha sido señalado de manera reiterada por autoridades de ambos países como un factor que alimenta la violencia vinculada al crimen organizado en territorio mexicano.