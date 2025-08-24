$!EU crea medalla para reconocer a militares desplegados en la frontera con México

La creación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana (MBDM, por sus siglas en inglés), para reconocer a militares desplegados en la frontera sur de Estados Unidos en apoyo a la Patrulla Fronteriza, fue anunciada por Pete Hegseth, Secretario de Defensa de dicho país.

“Los miembros del servicio desplegados para apoyar este imperativo de seguridad nacional merecen ser reconocidos por su valentía y contribuciones, y esperamos colocarles pronto la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana”, afirmó el subsecretario para Personal y Preparación, Anthony J. Tata, en un comunicado del Departamento de Defensa.

Los criterios de elegibilidad, de acuerdo con el comunicado, son que los militares deben haber estado asignados, adjuntos o destacados, en unidades que participen en operaciones designadas de apoyo a la Patrulla Fronteriza durante 30 días consecutivos o no consecutivos.

Asimismo, indica que la zona de elegibilidad incluye el territorio estadounidense dentro de 100 millas náuticas de la frontera en Texas, Nuevo México, Arizona y California, así como aguas adyacentes hasta 24 millas náuticas.



Reconoce el servicio sin combate activo

Sobre el diseño de la medalla, el Departamento de Defensa detalla que presenta en el anverso una espada romana envainada, que indica que el mérito reconocido es servicio, valor u honor sin combate activo.

En el reverso, la medalla tiene el escudo de Estados Unidos rodeado de rifles, sables y cañones cruzados, representando a la infantería, caballería y artillería, mientras que la corona de laurel simboliza logro. Además, el listón verde y dorado refleja “libertad y virtud”, destacando la “contribución cívica” de quienes sirven en la frontera.