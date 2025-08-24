$!EU crea medalla para reconocer a militares desplegados en la frontera con México

La creación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana (MBDM, por sus siglas en inglés), para reconocer a militares desplegados en la frontera sur de Estados Unidos en apoyo a la Patrulla Fronteriza, fue anunciada por Pete Hegseth, Secretario de Defensa de dicho país.
“Los miembros del servicio desplegados para apoyar este imperativo de seguridad nacional merecen ser reconocidos por su valentía y contribuciones, y esperamos colocarles pronto la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana”, afirmó el subsecretario para Personal y Preparación, Anthony J. Tata, en un comunicado del Departamento de Defensa.
Los criterios de elegibilidad, de acuerdo con el comunicado, son que los militares deben haber estado asignados, adjuntos o destacados, en unidades que participen en operaciones designadas de apoyo a la Patrulla Fronteriza durante 30 días consecutivos o no consecutivos.
Asimismo, indica que la zona de elegibilidad incluye el territorio estadounidense dentro de 100 millas náuticas de la frontera en Texas, Nuevo México, Arizona y California, así como aguas adyacentes hasta 24 millas náuticas.
Reconoce el servicio sin combate activo
Sobre el diseño de la medalla, el Departamento de Defensa detalla que presenta en el anverso una espada romana envainada, que indica que el mérito reconocido es servicio, valor u honor sin combate activo.
En el reverso, la medalla tiene el escudo de Estados Unidos rodeado de rifles, sables y cañones cruzados, representando a la infantería, caballería y artillería, mientras que la corona de laurel simboliza logro. Además, el listón verde y dorado refleja “libertad y virtud”, destacando la “contribución cívica” de quienes sirven en la frontera.
Militarización de la frontera con México
El 5 de agosto, el Comando Norte de Estados Unidos informó que se encuentra operando 51 kilómetros de la frontera con México para vigilar, patrullar y detener a migrantes.
En un comunicado, el Comando indicó que el Departamento de la Marina designó la nueva Área de Destrucción de la Frontera en Arizona para fortalecer las operaciones de seguridad fronteriza de Estados Unidos.
“Los miembros del servicio de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur (JTF-SB), ahora están operando en el Área de Defensa Nacional de Yuma (YNDA) con autoridades de apoyo de seguridad de la instalación y son responsables de las operaciones en el NDA, incluyendo patrullaje, detención temporal de personal no autorizado, mantenimiento, construcción y mejora de la barrera fronteriza existente y planificada en el NDA”, explicó el Comando.
Los 51 kilómetros que el Departamento de la Marina designó para fortalecer las operaciones de seguridad fronteriza de Estados Unidos abarcan terrenos de Campo de Tiro Barry M. Goldwater y que, ahora, forma parte de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Yuma.
El Comando recordó que desde el pasado 18 de abril, el Departamento de Defensa estableció otros dos Acuerdos de Confidencialidad en Nuevo México y Texas, reforzando el enfoque de todo el gobierno del Comando del Norte hacia la seguridad fronteriza en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional.
“Estos esfuerzos reflejan la misión continua de USNORTHCOM como líder operativo del Departamento de Defensa para el empleo de fuerzas militares estadounidenses para llevar a cabo la protección de la integridad territorial de los Estados Unidos”, explicó.
Estados Unidos dice que recuperó frontera
La Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que el gobierno de Donald Trump erradicó la crisis de inseguridad en la frontera, por lo que los cárteles se han puesto a la defensiva, pues la patrulla fronteriza registró detenciones mínimas.
“Se hizo historia, otra vez. Las cifras no mienten: esta es la frontera más segura que jamás ha estado. El Presidente Donald Trump no solo gestionó la crisis, sino que la erradicó”, escribió en su cuenta de X.
Aseguró que en julio se registró el menor número de encuentros a nivel nacional en la historia: 24 mil 630, un 2.4 por ciento menos que en junio y aproximadamente un 90 por ciento menos que el promedio mensual de la última administración.
Precisó que el número más bajo de detenciones en la frontera suroeste fue de 4 mil 598, casi 500 menos que el promedio diario de la última administración, que promedió 5 mil 110 detenciones por día entre febrero de 2021 y diciembre de 2024.
“Promedio diario más bajo de detenciones: solo 148 por día, lo que es más bajo que la tasa promedio de 152 detenciones cada dos horas bajo el gobierno de Biden en julio pasado”, añadió.