EU declara oficialmente muerto a ‘El Mencho’; familia pide sus restos en Ciudad de México

El Gobierno de Estados Unidos declaró oficialmente fallecido a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de que el Gobierno de México confirmara su muerte durante un enfrentamiento con Fuerzas Armadas en Tapalpa, Jalisco. La ficha del narcotraficante en el Programa de Recompensas contra los Narcóticos del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), fue modificada el 24 de febrero de 2026, el mismo día en que el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, se reuniera con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Según los registros del Programa de Recompensas contra los Narcóticos del Departamento de Estado, el estatus de Oseguera Cervantes cambió de “buscado” por la justicia a “llevado” ante la justicia. El Departamento de Estado de Estados Unidos no reveló hasta el momento si alguien cobró la recompensa de hasta 15 millones de dólares que desde 2024 ofrecía por datos que llevaran a la captura de “El Mencho”.

Desde 2017, Oseguera Cervantes enfrentaba varios procesos criminales ante la Corte Federal del Distrito de Columbia por tráfico de cocaína, metanfetaminas y fentanilo, así como por operar una empresa criminal continua. Al cierre de esta edición, los registros de dicha corte no mostraban aún una notificación formal de su muerte.

En paralelo, el Centro Pericial de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicado en la Avenida Río Consulado 715, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, permaneció este miércoles 25 de febrero de 2026 bajo una fuerte vigilancia militar, por tercer día consecutivo. En el inmueble se presume que se encuentran los restos del narcotraficante, quien murió durante su traslado desde Jalisco a la capital del país.

La FGR informó que la familia del occiso solicitó la entrega de los restos que obran en instalaciones federales. “Con relación a la situación que guarda el cuerpo de Rubén ‘N’, la FGR señala que recibió un escrito, entregado por quien dijo ser representante jurídico de familiares del occiso, en el que se solicita la entrega de sus restos mortales, por lo que el representante social agota todos los procedimientos protocolarios que son necesarios para estar en condiciones de formalizar su entrega”, señaló la FGR en un comunicado.

Elementos de la fuerza especial conjunta del Ejército mexicano resguardan el perímetro exterior del centro pericial, donde se encuentran estacionadas tres camionetas RAM. Debido a la fuerte carga vehicular registrada en la zona, se especuló que la entrega del cuerpo podría concretarse durante la madrugada.