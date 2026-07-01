EU descarta renovar el T-MEC; adoptará revisiones anuales del acuerdo

Estados Unidos decidió no renovar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y optará, en su lugar, por realizar revisiones anuales del pacto comercial, informó Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos.

El T-MEC permanecerá vigente durante otra década, siempre y cuando ninguno de los tres países decida retirarse del acuerdo.

Sin embargo, las revisiones anuales, en lugar de una renovación a largo plazo, abren la puerta a años de negociaciones sobre las reglas que rigen las cadenas de suministro continentales y los bajos aranceles que resultan vitales para los fabricantes de automóviles, los agricultores y las empresas energéticas de la región.

En declaraciones previas al anuncio oficial, Greer afirmó que la administración encabezada por el Presidente Donald Trump no está dispuesta a aprobar el acuerdo sin modificaciones. “Creemos que existen problemas sustanciales”, declaró el funcionario en una entrevista con Bloomberg News, y agregó que se requieren varios cambios para corregir los desequilibrios comerciales entre los tres países.

La decisión no representó una sorpresa mayor, pero sí un giro respecto a la postura original de Trump, quien negoció el T-MEC durante su primer mandato y en 2020 lo calificó como el mejor y más importante acuerdo comercial jamás firmado por Estados Unidos.

Durante su segundo mandato, se mostró en desacuerdo con el pacto, en parte porque protegía amplios sectores del comercio de los aranceles que buscaba imponer y porque, a su juicio, no resolvía los déficits comerciales de Estados Unidos con México y Canadá.

El comercio intrarregional entre los tres países superó los 1.6 billones de dólares en 2024, frente al billón de dólares registrado cuando el acuerdo entró en vigor en 2020.

En conjunto, México, Estados Unidos y Canadá representan casi una tercera parte del producto interno bruto mundial.

Este 1 de julio de 2026 se cumplieron seis años de la entrada en vigor del T-MEC, fecha en la que los tres países habrían podido prorrogar el acuerdo, negociado originalmente por Trump, hasta por 16 años adicionales.

Ese escenario se consideraba poco probable, luego de que el propio Trump adelantó que buscaría introducir cambios al pacto o actuaría por su cuenta, como parte de una estrategia más amplia de su gobierno orientada a repatriar empleos manufactureros y obtener concesiones de sus socios comerciales.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México ha tomado medidas para evitar que la revisión del T-MEC genere incertidumbre entre los inversionistas.

Al ser cuestionada sobre si las revisiones más frecuentes podrían afectar las inversiones en el País, respondió que México ha puesto todo de su parte para garantizar su desarrollo, “siempre sin ceder cosas que no podemos ceder desde la soberanía”, y remarcó que su Gobierno prioriza la economía de las familias mexicanas.

Sheinbaum Pardo precisó que, por el momento, el T-MEC continúa vigente en todos sus términos y que las conversaciones con Estados Unidos y Canadá seguirán su curso.

Ante la pregunta de si existe un plan alternativo, señaló que aún no es momento de evaluar esa posibilidad y que el Gobierno de México estará atento a los resultados de las próximas reuniones entre los tres países.