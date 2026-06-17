EU e Irán firman memorando para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán firmaron este miércoles 17 de junio de 2026 un memorando de entendimiento de 14 párrafos que establece el cese inmediato y permanente de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones a la República Islámica.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, confirmó que el documento fue firmado digitalmente por los presidentes de ambos países. El texto completo fue difundido por el Gobierno de Estados Unidos y leído ante periodistas por un alto funcionario de la administración del Presidente Donald Trump. La rúbrica oficial del acuerdo está prevista para el viernes en Suiza, donde se espera que el vicepresidente JD Vance encabece la delegación estadounidense.

Según lo estipulado en el memorando, durante el período de negociación Irán permitirá el libre tránsito por el estrecho de Ormuz —vía estratégica para el comercio internacional de petróleo—, mientras que Estados Unidos levantará en 30 días el bloqueo marítimo impuesto a los buques que salen y llegan a puertos iraníes. Asimismo, Washington expedirá de inmediato licencias para permitir el comercio de petróleo iraní y se compromete a poner a disposición los fondos y activos iraníes congelados mediante un mecanismo que ambas partes deberán acordar.

El acuerdo también contempla que Estados Unidos, como parte del convenio definitivo, levantará todo tipo de sanciones contra la República Islámica, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, Washington elaborará con sus aliados en Oriente Medio un plan de reconstrucción de Irán valuado en 300,000 millones de dólares.

Por su parte, Irán reafirma en el memorando que no adquirirá ni desarrollará armas nucleares, y se compromete a acordar con Estados Unidos un mecanismo para la destrucción del uranio altamente enriquecido almacenado, bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Durante el período de negociación, Irán mantendrá vigente su programa nuclear y Estados Unidos no impondrá nuevas sanciones ni desplegará más fuerza militar en la región.

El memorando incluye además el cese de la ofensiva israelí en el Líbano como parte de “la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”. El acuerdo, cuya negociación fue anunciada el pasado domingo, busca poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero de 2026, cuando una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, quien había gobernado la República Islámica desde 1989.

Al término de la cumbre del Grupo de los Siete (G7) celebrada en Francia, Trump se refirió en tono burlesco al proceso: “Si sale bien, me llevaré el mérito; si no sale bien, culparé a JD. Más te vale tener cuidado, JD”, declaró el mandatario en referencia a Vance, quien también participó en la primera ronda de negociaciones con Irán celebrada en Islamabad el pasado mes de abril —el mayor contacto de alto nivel entre ambos países en décadas—, aunque esa ronda concluyó sin un acuerdo.