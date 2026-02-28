EU e Israel atacan a Irán y llevan al mundo a territorio desconocido

La posible muerte del líder iraní Alí Jameneí, 20 de 31 provincias atacadas, el cierre del Estrecho de Ormuz y cientos de muertos ha dejado el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Sin el visto bueno del Congreso, Donald Trump ha vuelto a meter a Estados Unidos en una guerra que ha provocado la respuesta de Irán, con ataques a Kuwait, Arabia Saudí, Qatar, Baréin y Jordania.

Nadie sabe las consecuencias que dejará el ataque de EU e Israel a Irán, la única certeza es que el Medio Oriente y el mundo no volverán a ser los mismos.

En medio del caos producido por el ataque de decenas de bombarderos, misiles y drones, Teherán emerge convertida en amasijo de edificios destrozados, columnas de humo y una población intentando alejarse de la capital iraní, epicentro de los ataques.

Sin energía eléctrica, prácticamente desconectada del mundo, Teherán permanece en silencio y no se sabe con certeza el alcance de los ataques aéreos, aunque fuentes estadounidenses aseguran que han abatido al líder supremo iraní, Alí Jameneí, y a más de 30 de los principales líderes del régimen.

La respuesta de Irán se concentró en atacar los países aliados de Estados Unidos, provocando el cierre parcial de los aeropuertos de Doha, Dubái y Abu Dahbi, el complejo aéreo por donde transitan más de 2 mil aviones diarios y que conectan a Asia y Occidente.

Aunque sólo se canceló la cuarta parte de los vuelos, los afectados se cuentan por miles, y la mayoría permanece varada en los aeropuertos de países de Medio Oriente.

La guerra también impactará los mercados del petróleo al provocar el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una gran cantidad del petróleo que exporta Medio Oriente al mundo.