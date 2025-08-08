EU entrevistará a menores de 14 y mayores de 79 años de edad para darles visa

La Embajada de Estados Unidos en México dio a conocer una actualización respecto a la exención de entrevistas para solicitantes de visas, misma que estaría vigente a partir del 2 de septiembre.

“A partir del 2 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado actualizará las categorías de solicitantes que deberán presentarse físicamente a una entrevista consular en el proceso de solicitud de visa de no inmigrante”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

“¿Quiénes califican para una exención de entrevista? Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1. Renovación de visas de turista con validez de 10 años dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y que el solicitante haya tenido al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior. Los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista y deberán presentarse físicamente para una entrevista con un oficial consular. Los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona caso por caso”, detalló.

“Con efecto inmediato, todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante F, M o J deben ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas de redes sociales a ‘pública’ para facilitar la verificación necesaria para establecer su identidad y admisibilidad en los Estados Unidos según la legislación estadounidense”, enfatizó.

“De conformidad con la Proclamación Presidencial sobre la restricción de la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública, que entró en vigor a las 12:01 a. m., hora del este, el 9 de junio de 2025, los Estados Unidos suspenden o limitan la entrada y la expedición de visados a los ciudadanos de determinados países”, agregó.

“Los solicitantes que estén sujetos a esta Proclamación Presidencial pueden seguir presentando solicitudes de visado y asistir a las entrevistas programadas, pero es posible que no reúnan los requisitos para la expedición del visado o la admisión en los Estados Unidos. Para obtener más información, visite travel.state.gov”, abundó.