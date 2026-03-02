EU está destruyendo los misiles de Irán; ‘tenemos capacidad para seguir, yo no me aburro’, señala Trump

El Presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos mantendrá su operación militar contra objetivos en Irán “sea cual sea el tiempo que lleve”, aunque inicialmente había previsto cuatro semanas. El republicano afirmó que está destruyendo los misiles balísticos iraníes y que “no se aburrirá”.

“Contamos con el ejército más fuerte y poderoso del mundo y prevaleceremos fácilmente. Ya estamos muy por delante de nuestras previsiones, pero sea cual sea el tiempo que nos lleve, no importa. (...) Nuestra previsión era de cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad para seguir mucho más tiempo”.

“Lo que haya dicho hoy alguien: ‘bueno, si el presidente quiere hacerlo muy rápido, después se aburrirá’. Yo no me aburro. No hay nada aburrido en esto. ¿Estás de acuerdo con eso, Peter (Hegseth)? No creo que haya nada, señor general, que yo considere aburrido”, señaló el republicano.

Donald Trump habló en la Casa Blanca sobre el conflicto en Medio Oriente, antes de una ceremonia de entrega de condecoraciones. Este lunes, Tel Aviv amplió sus ataques en el Líbano, como represalia por la ofensiva del movimiento proiraní Hezbolá y el impacto de un dron en una base británica en Chipre.

“Primero, estamos destruyendo las capacidades de misiles balísticos de Irán”, declaró Trump. “Segundo, estamos aniquilando su armada”, añadió.

“Tercero, estamos asegurándonos de que el principal patrocinador mundial del terrorismo nunca pueda tener un arma nuclear”.

El republicano afirmó que el gobierno de Estados Unidos está garantizando que el régimen de Teherán “no pueda seguir armando, financiando y dirigiendo ejércitos terroristas fuera de sus fronteras”, en referencia a los grupos armados vinculados a Irán, como Hezbolá o Hamás.

Donald Trump confirmó que cuatro militares estadounidenses han muerto durante la ofensiva estadounidense. La república islámica ha respondido con ataques de represalia contra bases norteamericanas en varios países del Golfo Pérsico.

“En su memoria, continuamos esta misión con una determinación feroz e inquebrantable para acabar con la amenaza que este régimen terrorista supone para el pueblo estadounidense, y sin duda se trata de una amenaza real”, dijo.