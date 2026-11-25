El Gobierno de Estados Unidos excluyó a México de la ronda de aranceles por exceso de capacidad industrial que propuso este 25 de noviembre para 14 de sus principales socios comerciales, aunque mantiene abierta la investigación sobre el país.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos anunció la medida en Washington tras concluir una pesquisa de ocho meses al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La investigación abarcó a 16 socios comerciales y la propuesta final dejó fuera a México y a Noruega.

Según un alto funcionario estadounidense citado por la agencia Reuters, la USTR continúa revisando las pesquisas correspondientes a ambos países y no estableció un plazo para concluirlas.

Los aranceles propuestos recaerían sobre mercancías procedentes de China, Bangladés, Camboya, la Unión Europea, India, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Suiza, Taiwán, Tailandia y Vietnam, con las tasas específicas publicadas ese mismo día en un aviso del Registro Federal estadounidense.

China enfrentaría la tasa más alta del grupo, de 20 por ciento, que se sumaría a los aproximadamente 25 por ciento impuestos durante el primer mandato del Presidente Donald Trump.

Los socios que cerraron acuerdos comerciales con Washington quedarían sujetos a topes menores: 15 por ciento para la Unión Europea, Japón, Corea del Sur y Taiwán, y 19 por ciento para Malasia.

El funcionario precisó que los nuevos gravámenes no se acumularían con los de 10 y 12.5 por ciento aplicados en julio de 2026 a 60 socios comerciales por la laxitud en el combate al trabajo forzado, y que alrededor de 30 mil millones de dólares en importaciones chinas quedarían al margen, al estar en revisión para posibles reducciones.

La USTR sostiene que cada uno de los socios investigados crea, mantiene o contribuye a un exceso estructural de capacidad y producción en sus sectores manufactureros, mediante políticas industriales, subvenciones y el uso de componentes importados de economías que no considera de mercado.

El organismo define ese exceso como la promoción de la producción y la capacidad al margen de la demanda real y de los principios de mercado.

“Sabemos que no les gustan estas medidas, pero buscamos estabilidad con los chinos”, dijo el funcionario.

Descartó represalias de China y calificó de positiva la reunión que Trump sostuvo con el Presidente chino, Xi Jinping, el 19 de noviembre en Shenzhen.

La pesquisa fue abierta en marzo de 2026 por la USTR, que encabeza Jamieson Greer, para determinar si los subsidios industriales otorgados por distintos gobiernos generan sobrecapacidad productiva y favorecen la venta de mercancías a precios más bajos, lo que Washington considera una práctica comercial desleal.

La inclusión de México en el padrón de países investigados se dio a pesar del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El Gobierno estadounidense informó al Congreso y a los países involucrados sobre el contenido de la propuesta la noche del día 24 del mismo mes y año.

Las tasas propuestas deberán atravesar un periodo de aviso público y comentarios, además de una audiencia programada antes de su entrada en vigor, un proceso que, según el funcionario, podría retrasar su aplicación hasta enero de 2027.

La tregua comercial entre Estados Unidos y China vence el 10 de enero de 2027.

El funcionario estimó que la medida podría incentivar a más países a cerrar acuerdos comerciales con Washington, posiblemente durante la cumbre del Grupo de los Veinte (G20) prevista para diciembre de 2026 en Miami, Florida.