EU formaliza su salida de la OMS y rechaza pagar 260 mdd en cuotas pendientes

Estados Unidos formalizó este jueves su salida de la Organización Mundial de la Salud, según informó el Departamento de Salud de dicho país, una decisión que se deriva de una orden ejecutiva firmada por el Presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, primer día de su segundo mandato.

La medida genera preocupación por sus implicaciones para la salud global y por las cuotas millonarias que Washington mantiene pendientes con el organismo internacional.

La Organización de las Naciones Unidas recibió la notificación formal estadounidense el 22 de enero de 2025, iniciando el plazo de un año que establece la legislación interna del país para concretar la retirada.

La salida se produce tras décadas de participación continua de Estados Unidos en la agencia sanitaria de la ONU, encargada de coordinar respuestas a epidemias, pandemias y políticas de salud pública a nivel mundial.



Argumentos de la administración estadounidense

En la orden ejecutiva firmada, Trump reiteró sus críticas al desempeño de la OMS respecto a la gestión de la pandemia de Covid-19 y otras crisis sanitarias internacionales.

El documento señaló “la mala gestión” del organismo en relación con emergencias de salud global, “su fracaso en adoptar reformas urgentes necesarias” y “su incapacidad para demostrar independencia frente a la influencia política inapropiada de los Estados miembros”, en una referencia directa a China.

La administración Trump también argumentó que la OMS “continúa exigiendo pagos injustamente onerosos por parte de Estados Unidos”.

Un funcionario del Departamento de Salud señaló que el país llegó a cubrir hasta el 25 por ciento del presupuesto total de la organización, pese a que ninguno de los nueve directores generales que ha tenido la OMS desde su fundación en 1948 fue estadounidense.

El Presidente ejerció su autoridad para suspender la transferencia de fondos, apoyo y recursos del gobierno hacia la agencia internacional.

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que Washington contribuyó de manera significativa a la OMS durante décadas y que el impacto económico de la relación supera el cumplimiento de obligaciones financieras pendientes.



Cuotas pendientes y debate legal

La OMS confirmó que Estados Unidos no pagó las contribuciones correspondientes a 2024 y 2025, que en conjunto ascienden a aproximadamente 260 millones de dólares.

Algunas estimaciones sitúan la cifra entre 260 y 280 millones de dólares. La administración Trump reiteró en varias ocasiones que no tiene intención de abonar dichas cuotas.

“El pueblo estadounidense ya ha pagado más que suficiente”, declaró un portavoz del Departamento de Estado en un correo electrónico.

Funcionarios del gobierno sostuvieron que los estatutos de la OMS no establecen que los pagos deban realizarse antes del retiro, argumentando que Estados Unidos no tiene obligación legal de saldar las deudas previo a su salida.

Sin embargo, la legislación estadounidense vigente presenta una perspectiva distinta. Una resolución conjunta del Congreso adoptada en 1948, momento de la fundación de la OMS, establece que Estados Unidos puede retirarse del organismo con un aviso de un año de anticipación, pero debe cumplir con sus obligaciones financieras pendientes correspondientes al año fiscal en curso.

Lawrence Gostin, director fundador del Instituto O’Neill de Derecho Sanitario Global de la Universidad de Georgetown, calificó la decisión como “una clara violación de la ley estadounidense”.

No obstante, advirtió que “es muy probable que Trump se salga con la suya” desde el punto de vista político.

El Departamento de Estado no respondió a preguntas sobre si el país puede marcharse sin pagar sus cuotas o qué implicaciones tendrá la salida para la colaboración sanitaria global.



Impacto financiero en la OMS

Tradicionalmente, Washington fue el mayor patrocinador financiero de la agencia sanitaria de la ONU, aportando alrededor del 18 por ciento de su financiación global. El presupuesto bienal más reciente de la OMS, para 2024-2025, asciende a 6 mil 800 millones de dólares.

La salida de Estados Unidos desencadenó una crisis presupuestaria que obligó a la organización a adoptar medidas drásticas. La OMS reducirá a la mitad su equipo directivo y recortará su presupuesto en un 20 por ciento. Además, la institución planea despedir aproximadamente a una cuarta parte de su personal para mediados de 2026.

En un memorando interno al que tuvo acceso la agencia Reuters, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó al personal que la organización recortará costos y revisará qué programas sanitarios priorizar.

El documento señaló que la agencia ya trabajó para reformar su estructura y cambiar su modo de financiación, pero precisó que se requieren más fondos al mismo tiempo que se aplican recortes de gastos.



Programas en riesgo

Expertos en salud global advierten que la retirada de Estados Unidos pone en peligro programas cruciales de la organización, particularmente los relacionados con la tuberculosis, el VIH y otras emergencias sanitarias.

La salida podría afectar iniciativas contra la malaria, la vacunación a través de la Alianza para la Vacunación (GAVI) y la erradicación de la polio.

La OMS expresó su profunda preocupación por las implicaciones de la suspensión de la financiación estadounidense en los programas de VIH en países de ingreso mediano y bajo.

Más de 30 millones de personas en todo el mundo acceden a tratamientos contra el VIH que salvan vidas gracias a estos programas. Interrumpir la financiación puede exponer a las personas que viven con el VIH a un mayor riesgo de contraer la enfermedad y de fallecer.

El Plan de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para el Alivio del Sida (PEPFAR), iniciativa emblemática de la respuesta mundial al VIH establecida hace más de 20 años, enfrentó una pausa en su financiación.

No obstante, el titular de la Secretaría de Estado, Marco Antonio Rubio García, concedió posteriormente una exención a los programas del VIH, aunque no especificó hasta qué punto continuaría la financiación.

“La retirada de Estados Unidos de la OMS podría debilitar los sistemas y colaboraciones en los que el mundo confía para detectar, prevenir y responder a las amenazas sanitarias”, advirtió Kelly Henning, directora del programa de salud pública de Bloomberg Philanthropies.



Reacciones internacionales

Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó públicamente su expectativa de que Estados Unidos reconsidere su decisión y retome su participación en el organismo.

“Espero que Estados Unidos recapacite y se reincorpore a la OMS”, declaró el funcionario a periodistas a principios de enero de 2026.

“Retirarse de la OMS es una pérdida para Estados Unidos y para el resto del mundo”.

El director general de la OMS advirtió que la medida hará al país y al mundo “inseguros”.

“No es realmente la decisión correcta”, afirmó, añadiendo que gran parte del trabajo realizado por la OMS beneficia a Estados Unidos.

“Por eso dije que Estados Unidos no puede estar seguro sin colaborar con la OMS”.

Bill Gates, presidente de la Fundación Gates y uno de los principales financiadores de iniciativas de salud global y de parte del trabajo de la OMS, manifestó en declaraciones a Reuters en Davos que no espera que Estados Unidos reconsidere su decisión a corto plazo.

“No creo que Estados Unidos vuelva a la OMS en un futuro próximo”, afirmó, agregando que cuando tenga la oportunidad de defender a la organización, lo hará.

“El mundo necesita a la Organización Mundial de la Salud”.



Próximos pasos institucionales

Los estados miembros de la OMS abordarán la salida de Estados Unidos durante la reunión del Consejo Ejecutivo programada para febrero de 2026, donde analizarán su impacto institucional y financiero.

Un portavoz de la OMS comunicó por correo electrónico a Reuters que el debate se centrará en cómo se gestionará la retirada del principal contribuyente histórico del organismo.

La Asamblea Mundial de la Salud recibirá un informe del Consejo Ejecutivo sobre las salidas de Estados Unidos y Argentina.

El gobierno argentino, encabezado por el Presidente Javier Milei, anunció en febrero de 2025 su decisión de retirar al país de la OMS, argumentando “profundas diferencias” con el organismo respecto a la gestión sanitaria durante la pandemia de Covid-19.

La salida de Argentina se notificó para hacerse efectiva el 17 de marzo de 2026.

Estados Unidos declaró que trabajará directamente con países en vigilancia de enfermedades y otras prioridades de salud pública, en lugar de hacerlo a través de la organización internacional.

“Continuaremos trabajando con los países y los ministerios de salud, como lo hemos hecho durante décadas, y seguiremos desarrollando esas relaciones de una manera que sea mutuamente beneficiosa y que respete la soberanía tanto de nuestro país como la de otros países”, afirmó un funcionario del Departamento de Salud.

No obstante, el gobierno estadounidense señaló que trabajará con la OMS de manera limitada para hacer efectiva la retirada definitiva.

“No tenemos previsto participar como observadores ni reincorporarnos”, declaró un alto funcionario de salud.



Contexto histórico

Trump inició un proceso similar durante su primera administración (2017-2021), acusando a la OMS de una mala gestión de la pandemia de Covid-19.

En 2020, el Presidente anunció la retirada de su país del organismo, argumentando que China tenía “control absoluto sobre la OMS” pese a que dicho país aportaba aproximadamente 40 millones de dólares al año, comparado con los 450 millones que desembolsaba Estados Unidos en ese momento.

El entonces candidato presidencial Joe Biden prometió revertir la decisión si ganaba las elecciones.

Tras asumir la Presidencia en enero de 2021, Biden detuvo el proceso de salida y reintegró a Estados Unidos a la organización. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, el Mandatario reinició el procedimiento de retirada desde el primer día de su segundo mandato.

La decisión se produce en un contexto más amplio de recortes a la ayuda internacional. Los recortes estadounidenses fueron seguidos por disminuciones en los fondos de ayuda al desarrollo por parte de principales donantes europeos como Reino Unido y Alemania.

Según cálculos de la Fundación Gates, la ayuda mundial al desarrollo para la salud se redujo algo menos del 27 por ciento en 2025 en comparación con 2024.