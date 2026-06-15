EU ha transferido a México 313 criminales bajo la Administración Trump, informa embajador

Estados Unidos ha transferido a 313 criminales a México para enfrentar la justicia en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad, informó el embajador Ronald Johnson, el 15 de junio de 2026.

Johnson hizo el anuncio luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza de EU, en el Valle del Río Grande, capturaron y devolvieron a un ciudadano mexicano buscado en el País por los delitos de prostitución de un menor y agresión sexual. “Este caso representa otro ejemplo de la fuerte cooperación Estados Unidos-México que está avanzando. Juntos, estamos llevando a los criminales ante la justicia y haciendo que nuestras naciones sean más seguras”, afirmó el representante diplomático a través de sus redes sociales.

En ese mismo contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó, durante su conferencia mañanera, que México ha solicitado al Gobierno estadounidense una participación más activa en operativos contra redes criminales que operan en territorio de ese país. Explicó que las autoridades mexicanas han pedido actuar contra grupos dedicados al tráfico de armas, lavado de dinero y distribución de drogas del lado estadounidense de la frontera.

Las declaraciones ocurrieron luego de que Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política para el Control de Drogas de la Casa Blanca, sugirió que la cooperación de México responde, en parte, a la presión ejercida por Washington. La funcionaria sostuvo que el Gobierno mexicano sabe que el Presidente Donald Trump “habla en serio” cuando advierte que actuará contra quienes no cooperen en la lucha contra los cárteles, señalamiento interpretado como una advertencia hacia autoridades de la región.

Ante tales declaraciones, Sheinbaum Pardo reiteró que la relación bilateral debe mantenerse bajo el principio de colaboración entre naciones soberanas y sin acciones unilaterales de agencias extranjeras dentro del territorio nacional.