EU impone 10% de aranceles a países europeos por oponerse a comprar Groenlandia; amenaza con subir tarifa hasta el 25%

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono el sábado en su empeño por adquirir Groenlandia, amenazando a varios países europeos con aranceles de hasta 25% hasta que se concrete la compra del territorio danés.

Desde el 1 de febrero, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel adicional del 10 % sobre todos los productos enviados a Estados Unidos, según anunció Trump en una publicación en su red social Truth Social.

“A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) deberán pagar un arancel del 10 % sobre todas las mercancías enviadas a los Estados Unidos. El 1 de junio de 2026, el arancel aumentará al 25 %. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia”, escribió Trump.

Añadió que han subvencionado a Dinamarca y a todos los países de la Unión Europea durante muchos años, evitando cobrarles aranceles o cualquier otra forma de remuneración.

“Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca retribuya: ¡la paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto”, escribió Trump.

Prosiguió: “Actualmente, cuentan con dos trineos tirados por perros como protección, uno de ellos añadido recientemente. Solo Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald J. Trump, puede participar en este juego, ¡y con mucho éxito! Nadie tocará este territorio sagrado, sobre todo porque la seguridad nacional de Estados Unidos y del mundo entero está en juego”.

Comentó que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia han viajado a Groenlandia con fines desconocidos, por lo que es una situación “muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia del planeta”.

“Estos países, que participan en este peligroso juego, han puesto en un nivel de riesgo insostenible. Por lo tanto, es imperativo que, para proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas contundentes para que esta situación potencialmente peligrosa termine rápidamente”.

Protestan contra declaraciones de Trump

Miles de personas salieron a las calles este sábado en Dinamarca y Groenlandia para protestar contra las aspiraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que mantiene su intención de apropiarse de la isla del Ártico.

Bajo un cielo gris, los manifestantes formaron una marea roja y blanca en la plaza del ayuntamiento de la capital danesa, constataron periodistas de AFP.

Exhibían pancartas con lemas como “Estados Unidos ya tiene suficiente hielo” o “Make America Go Away” (Haz que Estados Unidos se largue), parafraseando el eslogan de Trump “Haz que Estados Unidos sea grande otra vez”.

En la capital de Groenlandia, Nuuk, el primer ministro, Jens-Frederik Nielsen, se sumó a una protesta enarbolando la bandera de ese territorio autónomo de Dinamarca.

“No queremos que Trump invada Groenlandia”, dijo Paarniq Larsen Strum, de 44 años, enfermero quirúrgico.

Groenlandia para la seguridad de EU

El mandatario republicano reafirmó en una mesa redonda en la Casa Blanca que su país necesita esta isla “por razones de seguridad nacional”, cuando varios países europeos desplegaron una misión militar de exploración en Groenlandia en apoyo a Dinamarca, un aliado tradicional de Washington, miembro de la OTAN.

Desde su retorno a la Casa Blanca, el mandatario republicano ha amenazado en varias ocasiones con anexionar Groenlandia, un territorio autónomo danés en el Ártico, alegando que es vital para la seguridad de su país, ya que de no hacerlo lo ocuparían Rusia o China.

La Casa Blanca afirma que está considerando comprar la isla, sin descartar una intervención militar en ese territorio rico en recursos minerales.

La amenaza sobre los aranceles llega después de una reunión de alto nivel en Washington esta semana entre representantes de Dinamarca y Groenlandia y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

Tras la cita, Dinamarca reforzó su presencia militar en Groenlandia y consiguió que Alemania, Francia, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia enviaran efectivos para una misión en la isla.

Con información de AFP.