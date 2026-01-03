EU imputa por narcoterrorismo y corrupción a Maduro

El Gobierno de Estados Unidos capturó el 3 de enero de 2026, a Nicolás Maduro Moros, tras realizar una intervención militar motivada por cargos de narcoterrorismo, corrupción y conspiración para el tráfico de drogas. La operación se ejecutó en las primeras horas de este día, luego de que la Administración encabezada por Donald Trump validara las acusaciones que vinculan al político venezolano con una red criminal operada en conjunto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las imputaciones contra Maduro Moros, radicadas en cortes de Nueva York, Washington D. C. y Miami, lo señalan como presunto líder del denominado “Cártel de los Soles”. Según las investigaciones presentadas por el Departamento de Justicia, el ex mandatario y 14 funcionarios y ex colaboradores de su gestión presuntamente conspiraron durante más de dos décadas para ingresar toneladas de cocaína a territorio estadounidense, con el objetivo de beneficiarse económicamente y afectar a las comunidades de ese país.

Respecto a la estructura delictiva, el Gobierno estadounidense indicó que Maduro Moros utilizó recursos y aparatos del Estado venezolano para facilitar el traslado de sustancias ilícitas mediante rutas estratégicas. En noviembre de 2025, el Departamento del Tesoro de EU designó al “Cártel de los Soles” como una organización terrorista extranjera, medida que sirvió de sustento legal para la intervención militar desplegada este sábado. Previamente, la Administración de Trump había ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que permitiera la captura del señalado.

“Hoy anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro Moros por dirigir, junto con sus principales lugartenientes, una asociación de narco-terrorismo con las FARC durante los últimos 20 años”, señalaron las autoridades estadounidenses en el acta acusatoria. Entre los señalados en el expediente también se encuentran el titular de la Vicepresidencia para el área económica, el titular del Ministerio de Defensa y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, quienes habrían participado en la red de narcotráfico internacional.

El paquete de cargos que enfrentará el detenido incluye conspiración para el tráfico de cocaína, narcoterrorismo y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos para proteger operaciones criminales. Tras su captura, se prevé que Maduro Moros sea procesado en tribunales federales, donde podría enfrentar penas de cadena perpetua o décadas de prisión si es hallado culpable de los delitos de importación de drogas y conspiración armada.

La intervención militar y posterior detención ocurren en un contexto de alta tensión diplomática, tras la denuncia de que el Estado venezolano operó deliberadamente para inundar el mercado estadounidense con drogas ilícitas. Las autoridades de Estados Unidos reiteraron que las rutas utilizadas para estas operaciones involucraban la colaboración directa con las disidencias de las FARC, consolidando una alianza que se mantuvo vigente por más de 20 años bajo el mando de Maduro Moros.