EU intercepta rifle Barrett calibre .50 que sería enviado a México

La Embajada de Estados Unidos en México informó este viernes que autoridades estadounidenses aseguraron un rifle Barrett calibre .50 antes de que pudiera ser enviado a México a través de una red de tráfico de armas, en el marco de los esfuerzos bilaterales para frenar el flujo de armamento hacia organizaciones criminales.

Según la representación diplomática, el operativo ocurrió el 3 de junio y fue ejecutado de manera conjunta por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Phoenix y la Policía de Phoenix.

La investigación derivada del caso también permitió detectar compras ilícitas previas de múltiples rifles tipo AK.

“El 3 de junio, ATF Phoenix y Phoenix Police aseguraron un rifle Barrett calibre .50 antes de que pudiera avanzar a través de una presunta red de tráfico de armas vinculada a México. La investigación también reveló compras ilícitas previas de múltiples rifles tipo AK”, señaló la sede diplomática en sus redes sociales.

El aseguramiento se produjo días después de que un jurado federal en Del Río, Texas, declaró culpable a Bobby Brandon Galván, alias “Puravidarecia”, de 30 años, integrante de La Nueva Familia Michoacana, por conspiración para traficar armas de fuego y por compra fraudulenta de armas de fuego.

Según el expediente judicial, entre el 16 de septiembre de 2023 y el 14 de abril de 2024, Galván adquirió 24 rifles tipo AK-47 que terminaron en Toluca, Estado de México, para ser utilizados por la organización delictiva encabezada por Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”; y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa”.

Galván fue detenido el 29 de julio de 2025 y acusado formalmente el 20 de agosto del mismo año.

Ronald Johnson, Embajador de Estados Unidos en México, destacó el fallo condenatorio como una muestra del compromiso del gobierno de Donald Trump para desmantelar los cárteles y detener el flujo de armas que alimentan la violencia.

“Bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum, Estados Unidos y México están fortaleciendo nuestra seguridad compartida”, señaló el representante diplomático en un mensaje difundido en sus redes sociales.

El rifle Barrett calibre .50 es una de las armas de mayor poder disponibles en el mercado civil estadounidense y ha sido utilizado en reiteradas ocasiones por grupos criminales mexicanos por su capacidad para perforar blindajes y alcanzar objetivos a largas distancias.

Su decomiso se inscribe en un contexto de presión permanente del Gobierno de México hacia Washington para reforzar las acciones contra el tráfico ilegal de armamento, una de las principales fuentes de abastecimiento del crimen organizado en territorio nacional.

Según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional, 78 por ciento de las armas aseguradas en México durante el sexenio actual tienen origen en EU.

La propia ATF ha reconocido que 74 por ciento de las armas rastreadas a organizaciones criminales mexicanas provienen del mercado estadounidense, principalmente de estados fronterizos como Texas, Arizona y California.

Desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y durante el actual gobierno encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México ha insistido en que la estrategia bilateral de seguridad debe contemplar acciones concretas para frenar el flujo de armamento que cruza la frontera norte.

Sheinbaum Pardo ha retomado de manera recurrente esta demanda en conversaciones con funcionarios estadounidenses, incluidos el Presidente Donald Trump y miembros de su gabinete.

El Gobierno de México mantiene además litigios civiles en cortes estadounidenses contra fabricantes y distribuidores de armas, a los que acusa de prácticas comerciales que facilitan el tráfico ilegal de armamento hacia organizaciones criminales mexicanas.