EU lanza alerta de ‘precaución mundial’ para sus ciudadanos que viajen al extranjero

El Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés) -cuyo titular es Marco Antonio Rubio García- emitió una “Alerta de Seguridad de Precaución Mundial”, recomendando a los ciudadanos estadounidenses en el extranjero que “extremaran las precauciones”.

“Evento: El conflicto entre Israel e Irán ha provocado interrupciones en los viajes y el cierre periódico del espacio aéreo en Oriente Medio. Existe la posibilidad de manifestaciones contra ciudadanos e intereses estadounidenses en el extranjero”, señaló el DOS, en un comunicado.

“El Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones. Lea atentamente nuestro Aviso de Viaje, la información del país y las alertas de seguridad recientes al planificar su viaje”, indicó la institución gubernamental de EU, que compartió la página web: https://travel.state.gov/content/travel/es/international-travel/International-Travel-Country-Information-Pages.html

Además, la agencia The Associated Press (AP) reveló que el Departamento de Estado de EU había duplicado el número de vuelos de evacuación de emergencia que estaba proporcionando para los ciudadanos estadounidenses que deseaban salir de Israel.

Además, según AP, había ordenado la salida del personal no esencial de la Embajada de Estados Unidos en Líbano y estaba intensificando las advertencias de viaje en todo el Medio Oriente, “ante las preocupaciones de que Irán pueda tomar represalias contra los intereses estadounidenses en la región”.

“En avisos internos y públicos, el Departamento de Estado aumentó significativamente su consejo de precaución a los estadounidenses en el Oriente Medio durante el fin de semana. En un aviso el domingo, después de los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares de Irán, el Departamento de Estado dijo que había ordenado al personal no esencial y a las familias del personal de la Embajada de Estados Unidos en Beirut que abandonaran Líbano ‘debido a la situación de seguridad volátil e impredecible en la región’”, comentó la agencia de noticias.

“El aviso no mencionó ningún vuelo de evacuación potencial u otra asistencia para los estadounidenses privados que deseen salir de Líbano, pero dijo que aquellos que quieran hacerlo deberían intentar utilizar los servicios comerciales existentes para partir. Al mismo tiempo, el Departamento emitió advertencias a los ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudí y Turquía para que tomen precauciones de seguridad adicionales dada la incertidumbre”.

“Dado los informes de hostilidades regionales, la Misión de Estados Unidos en Arabia Saudí ha aconsejado a su personal que ejerza una mayor precaución y limite los viajes no esenciales a cualquier instalación militar en la región”, señaló el Departamento de Estado en su aviso para Arabia Saudí, citado por la agencia de noticias.

“El Departamento dijo que al personal estadounidense en Turquía ‘se le ha advertido mantener un perfil bajo y se le ha instruido evitar viajes personales al distrito consular del Consulado de Estados Unidos en Adana’, que incluye la base aérea de la OTAN en Incirlik. ‘El sentimiento negativo hacia la política exterior de Estados Unidos puede incitar acciones contra los intereses estadounidenses o occidentales en Turquía’, decía el comunicado”, abundó The Associated Press.

“El sábado por la noche, el Departamento de Estado informó que estaba intensificando los vuelos de evacuación para ciudadanos estadounidenses desde Israel hacia Europa y continuando con la reducción de su personal en las misiones diplomáticas en Irak. Pero incluso antes de que los ataques aéreos de Estados Unidos en Irán fueran hechos públicos por el Presidente Donald Trump el sábado por la noche en Washington, la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén había anunciado el inicio de vuelos de evacuación para estadounidenses privados desde Israel”, destacó AP.

“Sesenta y siete ciudadanos estadounidenses salieron de Israel en dos vuelos gubernamentales con destino a Atenas, Grecia, el sábado y se planearon cuatro vuelos de evacuación más hacia Atenas para el domingo, según un documento interno del Departamento de Estado visto por The Associated Press. Un vuelo chárter no gubernamental está programado para salir de Israel hacia Roma el lunes”.

“Además de los vuelos, un crucero que transporta a más de mil ciudadanos estadounidenses, incluidos varios cientos de jóvenes judíos que habían estado visitando Israel en un tour organizado, llegó a Chipre, según el documento. También se indicó que la evacuación del personal no esencial en la Embajada de Estados Unidos en Bagdad y el Consulado en Erbil continúa. A esos empleados se les había ordenado salir incluso antes de que Israel comenzara su operación militar en Irán hace más de una semana”.

“Hasta el sábado, más de 7 mil 900 estadounidenses habían solicitado asistencia para salir de Israel y más de mil habían buscado ayuda para salir de Irán, donde Estados Unidos no tiene presencia diplomática, según el documento. Hay aproximadamente 700 mil estadounidenses, muchos de ellos ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-israelí, en Israel y muchos miles de estadounidenses, la mayoría de ellos ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense-iraní, en Irán”.

“No estaba claro cuántos estadounidenses habían logrado salir de Irán por rutas terrestres, aunque el documento decía que más de 200 habían ingresado a la vecina Azerbaiyán desde el sábado desde que comenzó el conflicto. Después de los ataques estadounidenses en Irán, se ha instruido a los oficiales de seguridad en todas las embajadas y consulados de Estados Unidos que realicen revisiones de la postura de seguridad de sus puestos y que informen al Departamento de Estado antes del domingo por la noche”, finalizó AP.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que sus embajadas en cinco países del Medio Oriente y zonas colindantes, estaban en alerta, y que hasta ahora se habían evacuado a 175 mexicanos.

A través de un comunicado, la Cancillería de México comentó que las embajadas que estaban en la orientación, asistencia y protección consular a los ciudadanos mexicanos, eran las de Irán, Israel, Jordania, Egipto y Azerbaiyán.

“El espacio aéreo de Israel está abierto sólo parcialmente. La embajada de Israel ha facilitado la salida por vía terrestre y marítima, hacia Egipto, Jordania y Chipre a 116 personas mexicanas”, explicó la SRE, que, además, agradeció al personal que labora en las sedes diplomáticas mexicanas en la región cercana al conflicto bélico, por su compromiso y profesionalismo.

El mismo día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que el actual régimen iraní no podía “Hacer grande a Irán de nuevo”, en referencia a su conocido lema de campaña “Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo” (MAGA, por sus siglas en inglés).

“No es políticamente correcto usar el término “Cambio de Régimen”, pero si el actual régimen iraní no puede HACER GRANDE A IRÁN DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen? MIGA!!!”, escribió Trump en su cuenta de la red social Truth.

En tanto que Rafael Grossi, director de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), manifestó ante el Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se debÍA permitir la entrada de sus inspectores, para verificar las reservas de uranio enriquecido que tenía Irán.

El director de la OIEA indicó que los cráteres que dejaron los bombardeos estadounidenses se podían observar desde el aire y eran consistentes con las declaraciones del Gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, aclaró que no era posible verificar el daño subterráneo en Fordo.

“Nadie está en la posición, ni la OIEA, puede verificar el daño subterráneo en Fordo, la principal instalación para enriquecer uranio al 60 por ciento”, enfatizó Grosso, quien también detalló que edificios adicionales en Isafah habían sido dañados durante la noche, lo mismo que la planta de enriquecimiento de Iranz.

“Irán ha informado a OIEA que no se ha detectado incremento en radiación en ninguno de los tres sitios”, insistió Grosso. “Hemos establecido que las entradas a los túneles subterráneos en el sitio fueron impactadas”, dijo el Organismo Internacional de Energía Atómica, un día antes.